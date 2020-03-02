Huawei P40 Pro'nun Ekran Tasarımı Bir Kez Daha Sızdırıldı

Huawei'nin 26 Mart'ta Paris'te duyuracağı yeni amiral gemisi P40 Pro'nun ekran tasarımı ortaya çıktı. İnternet üzerinden sızdırılan görüntüler, P40 Pro'nun ekranının çift ön kameraya sahip olacağını ve kameranın ekrandaki deliğe yerleştirileceğini ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yönetimiyle yaşadığı problemlere rağmen amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, sorunlar başladığı günden bugüne dek normal ticari yaşamına devam etti ve çok sayıda akıllı telefon modeli üretti. Huawei, kısa bir süre sonra ise yeni amiral gemisi serisi P40 ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Huawei yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre P40 serisi, 26 Mart'ta Paris'te düzenlenecek bir etkinlikle duyurulacak. Şirket şu sıralar, yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonlarıyla ilgili son çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ortaya çıkan bir görüntü ise Huawei P40 Pro'nun ekranının nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.

Huawei P40 Pro'nun sızdırılan ekran tasarımı, geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sızıntıları doğruluyor. Buna göre ekranın her iki tarafı da kavisli olacak. Ayrıca yine önceki sızıntılarda yer alan çift ön kamera kurulumu da sızdırılan görüntülerde net bir şekilde doğrulanıyor. Ancak P40 Pro'nun ön kamera tasarımının hayli geniş olması, 'çentiksiz' tasarımın çentikli P30 Pro tasarımından daha kötü görünmesine neden olabilir.

Huawei P40 Pro'nun sızdırılan ekran tasarımı

Yukarıdaki görüntünün daha önce sızdırılan tasarımlarla büyük oranla uyumlu olması, Huawei P40'nun ekranının bu şekilde görüneceği düşüncesini destekliyor. Fakat şu an için Huawei cephesinden herhangi bir açıklama gelmediğini ve bu görüntünün herhangi bir şekilde doğrulanmadığını unutmamak gerekiyor.

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisinin ön kamera kurulumunun detaylarıyla ilgili de bilgi sahibi değiliz. Sadece, geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan bir iddia bu kamera kurulumunun 10 MP + 5 MP şeklinde olacağını ortaya koyuyordu. Ancak bu kameraların hangi özelliklere sahip olacağı şu an için büyük bir sır.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan bilgilere göre P40 Pro'nun ana arka kamerası 52 MP olacak. İddialara göre bu ana kameraya ultra geniş açılı sensör, periskop lens ve ToF kamera da eşlik edecek.