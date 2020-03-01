Huawei, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Enjoy 10e’yi Tanıttı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz günlerde çıkış tarihini açıkladığı yeni akıllı telefonu Huawei Enjoy 10e'yi tanıttı. Oldukça iddialı özellikler sunan telefon, bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor.

Son zamanlarda Android hizmetlerinden faydalanamadığı için kötü günler geçiren Huawei, bu durumu tersine çevirmek için sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada sürekli yeni ürünlerini tanıtan Çin merkezli şirket, son olarak uygun fiyatlı akıllı telefonu Huawei Enjoy 10e’yi tanıttı.

Orta sınıfa ait olan bu akıllı telefon, bütçe dostu olmasıyla pek çok kullanıcıya hitap ediyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Huawei Enjoy 10 ailesinin en yeni üyesi olarak gelecek olan bu cihazın özelliklerine ve fiyatına biraz daha yakından bakalım.

Huawei Enjoy 10e neler sunuyor?

6,3 inçlik HD+ bir ekrana sahip olan Huawei Enjoy 10e, bu ekran üzerinde 1600x720 piksel çözünürlüğünde görüntü sunabiliyor. Bununla birlikte cihazda 4 GB RAM’e ek olarak 512 GB’a kadar artırılabilir 64 GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca telefona gücünü veren işlemcinin MediaTek imzalı MT6765 yonga seti olduğunu söyleyebiliriz.

Kamera kısmında da fiyatına kıyasla iddialı olan akıllı telefonda, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 13 MP’lik bir ana kamera ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP’lik derinlik sensörü bulunuyor. Telefonu ön tarafa çevirdiğimizdeyse f/2,0 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Batarya kısmında şimdiye dek başarılı işler çıkaran Huawei, orta sınıfa ait bu cihazda oldukça iddialı bir şekilde 10W şarj destekli 5000 mAh’lik bir batarya sunuyor. Cihaz, işletim sistemi kısmındaysa Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünü kullanıyor.

Huawei Enjoy 10e fiyatı:

Fiyatına kıyasla oldukça iddialı özellikler sunan Huawei Enjoy 10e; siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ön siparişleri başlayan ve satışları 5 Mart’ta başlayacak olan cihaz, 999 yuandan (vergiler hariç 990 TL) başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Huawei Enjoy 10e teknik özellikleri: