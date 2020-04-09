Huawei P40 Pro'nun Neden 120 Hz Ekranla Gelmediği Belli Oldu

Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonu P40 Pro, 120Hz ekran yenileme hızına sahip rakiplerinin aksine 90Hz ekran yenileme hızıyla tanıtılmıştı. Huawei CEO’su Yu Chengdong, amiral gemisinin ekran yenileme hızının neden 90Hz olduğunu açıkladı.

Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde en küçük detaylar bile telefonların kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edilmesine neden olabiliyor. Bu nedenle telefon üreticileri, ellerindeki en iyi teknolojileri amiral gemisi telefonlara eklemeye çalışıyor.

Huawei’nin geçtiğimiz günlerde duyurulan amiral gemisi P40 Pro, ekran yenileme hızı konusunda rakiplerinin bir tık gerisinde kalıyordu. Huawei’nin bu alandaki rakipleri olan Samsung ve Oppo gibi markalar amiral gemisi telefonlarında 120Hz ekran yenileme hızı sağlarken Huawei, P40 Pro’yu 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranla duyurdu.

Huawei, pil ömründen kısmamak için 120 Hz ekranı tercih etmedi

P40 Pro’nun 90Hz ekran yenileme hızının amiral gemisi meraklıları arasında bir tartışmaya neden olması üzerine şirketin CEO’su Yu Chengdong, 8 Nisan’da Çin’de gerçekleştirilen P40 ve P40 Pro lansmanında 90Hz ekran yenileme hızı tercihinin sebeplerini açıkladı.

Chengdong, Huawei P40 Pro ve P40 Pro Plus’ın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olabilecek yetenekte olduğunu söyledi. CEO, buna rağmen kendilerinin pil optimizasyonu ve “diğer sebepler” nedeniyle 120Hz yerine 90Hz ekran yenileme hızını tercih ettiklerini söyledi.

Huawei CEO’su ekran yenileme hızının kullanıcı tarafından belirlenebileceği bir seçeneğin amiral gemisi telefonlarında neden olmadığını söylemedi. Chengdong, Çin lansmanında yaptığı açıklamada P40 Pro ve P40 Pro Plus’ın ekranında 90Hz yenileme hızını tercih etmelerine neden olan diğer sebeplerin ne olduğunu da açıklamadı.

90 Hz, Huawei için mevcut şartlarda en iyi tercih olabilir

Huawei CEO’su, P40 Pro ve P40 Pro Plus’ın 90Hz ekran yenileme hızına sahip ekranının, benzer yenileme hızlarına sahip ekranlı telefonlardan çok daha iyi bir ekran deneyimi sağladığını öne sürdü. Ayrıca Huawei, 90 Hz ile 120 Hz arasında ütopik bir kullanıcı deneyimi farkı olduğunu da düşünmüyor.

Ekran yenileme hızı sizin için en önemli özelliklerden biri değilse P40 Pro ve P40 Pro Plus’ın ekranının bir amiral gemisi için beklenen kaliteyi sunduğunu söyleyebiliriz. Zaten normal şartlar altında 120Hz ve 90Hz ekran yenileme hızları arasındaki farkı anlamak çok da kolay değil.