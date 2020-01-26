Huawei P40 Pro'nun Mint Renk Seçeneğinin Render Görüntüleri

Huawei'nin P40 serisini piyasaya sunmasına haftalar kaldı. Önümüzdeki mart ayında piyasaya sunulacak modellerin hakkında yeni bilgiler ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bilgilerden sonuncusu, P40 Pro modelinin sahip olacağı söylenen Mint renk seçeneği oldu ancak bu bilgi de diğer bilgiler gibi Huawei tarafından onaylanmış değil.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 26 Mart 2019 tarihinde çıkardığı üst segment telefon P30 Pro ile elde ettiği başarıdan sonra serinin yeni üyelerini satışa sunmaya hazırlanıyor. 5.500 mAh değerinde bir bataryası, 8 GB RAM'i olacağı ortaya çıkan, yeni üyelerin ikincisi olacak P40 Pro hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Telefonun yeni render görüntüleri, Mint renk seçeneğini teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor.

Geçen hafta yayınlanan P40 ve P40 Pro render görüntüleri; Black, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue ve Ice White adlı renk seçeneklerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şimdi de Mint renk seçeneği, bu alanda önde gelen isimlerden biri olan Evan Blass tarafından yayınlandı.

Daha önce elde ettiğimiz bilgiler nelerdi?

Geride bıraktığımız aylarda Huawei’nin P40 ailesine ait birçok bilgi ve görüntü ortaya çıktı. Bunlardan sonuncusu, P40 ailesinin P40, P40 Pro ve P40 Premium olmak üzere üç üyeyle geleceği bilgisi oldu. Aileye dâhil bu üç farklı modeli birbirinden ayıran başlıca özelliğin arka kamera kurulumlarındaki sensörler olduğu belirtildi. P40 Premium modelinin arka kamera kurulumunda 5 adet sensör bulunduracağı da bu bilgiye not olarak düşüldü ancak bu bilgilerin hiçbiri hâlâ Huawei tarafından onaylanmış değil.

Mint rengindeki P40 Pro nasıl görünecek?

Yukarıdaki render görüntüsündeki P40 Pro, ana sensörü 52 MP çözünürlüğünde olan dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu özellik, dünyada bir ilk niteliğinde. Kurulum, aynı zamanda 40 MP’lik ikinci sensör, 8 MP’lik bir periskop sensörü ve üç boyutlu bir tarama sensörünü de bünyesinde barındırıyor.

Görünüşe bakılırsa P40 serisi, Samsung’un S20 serisiyle ciddi bir rekabete tutuşacak. Haberimizin asıl konusuna gelecek olursak yukarıda gördüğünüz Mint renk seçeneği telefonun üzerinde oldukça şık görünüyor. Bu ferah renk, P40 Pro’ya fazlasıyla iç açıcı bir görünüm kazandırmış. Belki de bu renk seçeneği telefonda tercih edilecek renklerden biri olur ancak P40 modellerinin resmi olarak sahip olacağı renkleri görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.