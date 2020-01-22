Huawei P40 Pro Kanlı Canlı Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde bazı render görüntüleri ortaya çıkan yeni Huawei P40 Pro ile ilgili yeni fotoğraflar internete sızdı. Yeni amiral gemisi akıllı telefon, bir kişinin elinde kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirket, ünlü P ailesinin yeni modellerini bu sene içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Çeşitli render görüntüleri ortaya çıkan ve bazı teknik özelliklerinin belli olduğu iddia edilen Huawei P40 Pro, heyecan verici bir fotoğrafta yeniden ortaya çıktı.

Huawei P40 Pro modeli, bir kişinin elinde kanlı canlı bir şekilde görüntülendi. İnternette yayınlanan fotoğraflarda mavi bir kılıf içerisinde görülen akıllı telefonun ekranında ise herhangi bir çentiğin bulunmadığı net bir şekilde fark edilebiliyor. Çentik yerine ikili kamera deliği bulunan cihazın ekran boyutunun 6,1 inç veya 6,2 inç olduğu düşünülüyor.

Huawei P40 Pro oldukça ince bir çerçeveye sahip olacak

İlk fotoğrafta ön tarafını görebildiğimiz akıllı telefon Huawei P40 Pro’nun ön üst tarafında herhangi bir çentik bulunmadığı gibi bir çerçeve de bulunmuyor. İkili ön kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefonun durum çubuğu, bütün Huawei modellerinde olduğu gibi siyah renkte bir çerçeve şekline dönüştürülebiliyor ve telefonun üst tarafında kamera deliklerini gizlemeye yarayan siyah bir çerçeve oluşturulabiliyor.

Fotoğraflarda arka tarafını da görebildiğimiz akıllı telefonun bir kılıfla kaplandığını görüyoruz ve bu kılıfta kamera donanımını gizlemek için iki adet kapak olduğu görülüyor. Üç ayrı model olarak tanıtılması beklenen Huawei P serisinin akıllı telefonlarının önümüzdeki mart ayında tanıtılacağı düşünülüyor. Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro PE ismine sahip olacağı belirtilen akıllı telefonların teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor olsa da bu modellerin sektördeki diğer akıllı telefonlara kamera anlamında büyük bir fark atması bekleniyor. Huawei, yeni akıllı telefonlarını kamera konusunda oldukça iddialı bir şekilde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.