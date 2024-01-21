Yeni bir sızıntıya göre Huawei P70 Serisi, değişken diyaframa sahip 50 MP çözünürlüklü bir kamerayla gelecek. Bu özellik, cihazın düşük ışık performansını arşa çıkarabilir.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin, mart ayında yeni amiral gemisi akıllı telefonları P70 Serisini tanıtması bekleniyor. Şimdi elimizde yılın en iddialı telefonlarından olacak Huawei P70 Serisi ile yepyeni bilgiler mevcut.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei P70 Serisi, 6,7 inç büyüklüğünde, dört tarafından kavisli, 1,5K çözünürlüğe sahip OLED ekran ile gelecek.

Huawei P70 Serisi, değişken diyafram ile gelecek

Hepsi bu kadar da değil; aynı kaynağa göre Huawei, P70 Serisinde üçgen şeklinde yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Dahası seride yer alacak her iki modelde de 50 megapiksel çözünürlük, 1/1.3" sensör ve 1.2μm piksel büyüklüğüne sahip OmniVision'ın OV50H lensine sahip kamera yer alacak.

Bu kameranın en büyük özelliği ise değişken diyafram açıklığı olacak. Bilmeyenler için değişken diyafram açıklığını özetlemek gerekirse; lens, düşük ışıklı ortamlarda açılarak daha fazla ışık alıp daha iyi bir görüntü sunmaya çalışacak. Işığın yüksek olduğu yerlerde ise kapanarak görüntü netliğini artıracak.

Daha önce aktarılan bilgilere göre Huawei P70 Serisi, Kirin 9010 işlemci ve 5.000 mAh batarya ile gelecek. Huawei, geçtiğimiz yıl P60 Serisini mart ayında tanıtmıştı ki bu yıl da farklı bir lansman planı beklenmiyor. Daha fazla detay için takipte kalın.

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