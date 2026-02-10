Tümü Webekno
Huawei, Yeni Ürünlerinin Türkiye Fiyatlarını Açıkladı

Huawei, yeni ürünlerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. İşte Watch Ultimate 2, Mate X7 ve Mesh X3 Pro'nun fiyatları.

Huawei, Yeni Ürünlerinin Türkiye Fiyatlarını Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, ülkemizde de ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Şirket, telefondan aksesuarlara kadar farklı kategorilerden ürünlerini ülkemizde sunuyordu. Şimdi ise yeni nesil Huawei cihazlarla ilgili bir gelişme yaşandı. Şirket, yeni ürünlerinin fiyatlarını açıkladı.

Huawei’nin yeni ürünleri arasında gelişmiş özelliklerle donatılan Watch Ultimate 2, piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan olan Mate X7 ve Wi-fi 7 özellikli **Mesh X3 Pro **yer alıyor. Gelin bu cihazların fiyatlarına bakalım.

Huawei Watch Ultimate 2

hu1

  • Siyah - 34.999 TL
  • Mavi - 39.999 TL

Watch Ultimate 2 modeli, 11 güne kadar pil ömrü, ultra dayanıklı tasarım, gelişmiş sağlık ve spor özellikleri, düşme algılama gibi güvenlik özellikleri, 1,5 inçlik AMOLED ekran, 3500 nit maksimum parlaklık gibi özelliklerle geliyor.

Huawei Mate X7

huawe

  • 12 GB + 512 GB - 129.999 TL

Mate X7, 8 inç ve 6,49 inçlik ekranlarla geliyor. Bu ekranlarda 120 Hz yenileme hızı sunuluyor. İç ekranda 2210x2416 piksel çözünürlük, dış ekranda 1080x2444 piksel çözünürlük var. 12 GB RAM, Kirin 9030 Pro işlemci, 50 MP + 40 MP + 50 MP kamera, 5600 mAh 66W destekli batarya da diğer özellikleri arasında.

20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Huawei Mate X7 Tanıtıldı 20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Huawei Mate X7 Tanıtıldı

Huawei Mesh X3 Pro

mesh

  • 100 m2 - 8.999 TL
  • 150 m2 - 12.999 TL
  • 200 m2 - 14.999 TL
  • 250 m2 - 16.999 TL
  • 300 m2 - 19.999 TL

Tasarımıyla dikkat çeken ve adeta bir dekorasyon ürünü olarak görünen Mesh X3 Pro, gelişmiş özelliklerle donatılan bir router olarak geliyor. Ürün, Wi-Fi 7 teknolojisini mesh altyapısıyla birleştirerek ev interneti konusunda günlük kullanımda fark yaratıyor.

Ev İnternetinde Yeni Seviye: Huawei WiFi Mesh X3 Pro Ev İnternetinde Yeni Seviye: Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Huawei

