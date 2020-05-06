Huawei Y8s, Y6p ve Y5p Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Peşi sıra yeni telefon duyurmaya devam eden Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, orta seviye üç yeni akıllı telefonunu duyurdu. Huawei’nin yeni akıllı telefonları Huawei Y8s, Huawei Y5p ve Huawei Y6p isimleri ile tüketicilere sunuldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son zamanlarda neredeyse her hafta yeni bir akıllı telefon duyurmaya başladı. Kısa bir süre önce Huawei Nova 7 serisi akıllı telefonlarını tanıtan şirket, şimdi de Huawei Y6p, Huawei Y5p ve Huawei Y8s olarak adlandırılan üç orta seviye telefonunu duyurdu.

Huawei’nin orta seviye üç yeni akıllı telefonu da fiyatları ve özellikleri bakımından kullanıcıların dikkatini çekeceğe benziyor. Çok uzatmadan Huawei’nin yeni orta seviye akıllı telefonlarına yakından bakalım.

Huawei Y8s

Huawei’nin duyurduğu yeni telefonlardan ilki olan Huawei Y8s, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüklü 6.5 inç TFT IPS LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. Huawei Y8s’in ekranı çentikli bir yapıya da sahip durumda.

Huawei Y8s, Kirin 710 işlemci ve 4 GB RAM’inden güç alıyor. Y8s, depolama alanında ise 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği sunuyor. Cihaz aynı zamanda 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip durumda ancak herhangi bir hızlı şarj desteği bulunmuyor.

Huawei Y8s’in arka kısmında iki kameralı bir kurulum bulunuyor. Y8s’in arka kısmında bulunan ana kamerası f/1.8 diyafram açıklığına ve 48 MP çözünürlüğe sahip. İkinci kamera ise f/2.4 diyafram açıklığı ve 2 MP çözünürlük ile geliyor. Y8s'in ilginç bir şekilde ön tarafında da iki ön kamera bulunuyor. Ana kamera, f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 8 MP çözünürlüğünde; ikincil kamera ise f/2.4 diyafram açıklığına ve 2 MP çözünürlüğüne sahip durumda.

Huawei Y6p

Huawei’nin duyurduğu orta seviye ikinci akıllı telefonu Huawei Y6p, HD+ çözünürlüğe sahip 6.3 inç IPS LCD ekran paneli ile kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei’nin yeni akıllı telefonu MediTek Helio P22 işlemci ve 3 GB RAM’den güç alıyor. Y6p, 64 GB dahili depolamaya ve microSD kart desteğine sahip.

Huawei Y6p’nin kameralarına baktığımızda ise arka kısmında üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 13 MP çözünürlüğündeki ana kameranın yanında 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise damla çentiğin içine yerleştirilmiş 8 MP selfie kamerası var.

Huawei’nin yeni akıllı telefonu Y6p, 5.000mAh kapasiteli bir batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hızlı şarj desteği olmayan bataryanın yanında standart microUSB bağlantı noktası bulunuyor. Huawei Y6p, Android 10 tabanlı çalışan EMUI 10.1 ile kutudan çıkacak.

Huawei Y5p’nin teknik özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisinin üçüncü akıllı telefonu olan Huawei Y5p ise 5.45 inç TFT LCD ekrana sahip durumda. Y5p, Helio P22 işlemci ve 2 GB RAM’inden güç alacak. Telefonun dahili depolama alanı ise 32 GB büyüklüğünde. Huawei Y5p, tıpkı Y6p gibi SD kart girişi ile daha büyük bir hafızaya kavuşabiliyor. Y5p, önde ve arkada birer kameraya sahip durumda. Telefonun arka kısmındaki kamerası 8 MP çözünürlüğündeyken ön taraftaki selfie kamerası 5 MP çözünürlüğe sahip.

Huawei Y5p, microUSB bağlantı noktası ile şarj edilebilen 3.020mAh kapasiteli batarya ile karşımıza çıkıyor. Y6p’de olduğu gibi Y5p de Android 10 tabanlı çalışan EMUI 10.1 ile kutusundan çıkıyor.

Huawei Y8s özellikleri:

Ekran: 6.5 inç 2340 x 1080 piksel Full HD+ TFT IPS LCD ekran

İşlemci: Kirin 710

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB ve 128 GB seçenekleri

Arka Kamera: 48 MP, 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000mAh

Bağlantı: microUSB, 3.5 mm kulaklık girişi

İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.1

Boyutlar: 77.1mm x 162.4mm x 8.135mm

Ağırlık: 180 gram

Renkler: Zümrüt yeşili ve geceyarısı siyahı

Huawei Y6p özellikleri:

Ekran: 6.3 inç HD+ IPS LCD ekran

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB ve harici depolama

Arka Kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000mAh

Bağlantı: microUSB

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Renkler: Siyah, yeşil ve mor

Huawei Y5p özellikleri listesi:

Ekran: 5.45 inç TFT LCD ekran

İşlemci: Helio P22

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB ve harici depolama

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.020mAh

Bağlantı: microUSB

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Renkler: Siyah, mavi ve nane yeşili

Huawei Y8s, Y6p ve Y5p’nin fiyatı:

Huawei Y6p ve Y5p, ilk olarak Romanya’da piyasaya sürüldü. Huawei Y6p’nin 165 euro (yaklaşık 1275 lira) ve Y5p ise 125 euro (yaklaşık 965 lira) fiyata sahip. Huawei Y8s’in fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.