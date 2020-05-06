Huawei MatePad T8 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, çocuklara yönelik özelliklere sahip giriş seviyesi yeni tableti MatePad T8'i resmi olarak tanıttı. Cihaz, donanım tarafındaki eksikliğini uygun fiyatıyla dolduruyor.

Huawei, giriş seviyesi MatePad T8 adlı yeni tabletini tanıttı. Çinli teknoloji devinin bütçe dostu yeni tableti, MediaPad serisini geride bıraktığını ve MatePad adıyla yola devam edeceğini gösteriyor.

Huawei MatePad T8, adından da anlaşılacağı üzere 8 inç LCD panele (1280x800 piksel) sahip. Alt ve üst tarafta geniş çerçeveler sunan cihazın yan taraflarında nispeten daha ince çerçeveler yer alıyor. Ön tarafta 2 MP selfie kamerası, arka tarafta 5 MP ana kamera bulunuyor. Yani cihazın kamera tarafında da oldukça mütevazı olduğu söylenebilir.

Huawei'den bütçe dostu, giriş seviyesi tablet: MatePad T8

MatePad T8, 8 çekirdekli MediaTek MT8768 işlemcisinden güç alıyor. Cihazda 2 GB RAM ve 16/32 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca hafızayı artırabileceğiniz bir microSD kart yuvası da var. Android 10 tabanlı EMUI 10.0.1 ile birlikte gelen tablette Google Hizmetleri desteklenmiyor. Yani MatePad T8'de Google uygulamaları bulunmuyor.

Yeni tablette 5100 mAh batarya yer alıyor. MatePad T8, pil ömrü tarafında 12 saat video oynatma, 12 saat web'de gezinme veya 600 saatlik bekleme süresi vadediyor. Cihazda dört adet göz koruma modu bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çocuklar için özel uygulamalar, oyunlar ve Kids Corner adlı özel bir mod da var. Sadece mavi renk seçeneğiyle gelen Huawei MatePad T8'in fiyatı 112 dolar olarak belirlendi.

Huawei MatePad T8 özellikleri: