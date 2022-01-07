AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para yasası ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yüzde 40 vergi iddialarını kesin bir dille reddeden Elitaş, yasanın niteliğini de açıkladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, bir süredir gündemde olan kripto para yasası ile ilgili hükümet kaynaklarının yaptığı bazı açıklamalardan bahsetmiştik. Yapılan açıklamalar, yatırımcıdan yüzde 40 vergi alınacağı gibi bazı iddiaları net bir şekilde reddediyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hükümetten, kripto para yasasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklamalar, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapıldı. Hazırlanmakta olan yasa tasarısı üzerinde zaman zaman demeçler veren Elitaş, yüzde 40 vergi iddialarını kesin bir şekilde yalandı. Ayrıca; bazı mecralarda kanun taslağı adı altında bilgiler olduğunu söyleyen Mustafa Elitaş, bahsi geçen bilgilerin kendilerinin bilgisi dahilinde olmadığını söyledi. Ancak milletvekilinin tüm bunlardan daha önemli bir açıklaması var.

"Yatırımcıyı korumak, kötü niyetlilileri engellemek istiyoruz"

Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamanın en önemli yanı; kanunun niteliği ile ilgiliydi. Twitter'da yaptığı açıklamalarda "Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; Sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır." ifadelerini kullanan Elitaş, böylelikle kripto para yasası ile ilgili önemli bir detayı vermiş oldu.

Kripto para birimlerinin ilgi çekmeye başlamasıyla birlikte çok sayıda dolandırıcılık olayı yaşandı. Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden THODEX de bunlardan biriydi. Aslında daha önceki dönemlerde de benzer söylemleri duymuştuk. Hükümet kaynakları, her önüne gelenin kripto para borsası kurmaması adımlar atılacağını ve borsaların bir merkeze bağlanarak, belirli şartları sağlaması gerekeceği ifade edilmişti.

Elitaş'ın Twitter'da yaptığı açıklama