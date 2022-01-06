2021 yılı kripto paralar için oldukça hareketli bir yıl olurken dolandırıcılık vakalarının da artışına sahne olmuştu. Yayımlanan yeni bir rapor da kripto para dolandırıcılığının 2021 yılında 14 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız 2021 yılı, kripto paralar için oldukça hareketli bir yıl olmuştu. Dijital ortamların ve varlıkların daha da bilinir hâle geldiği bu yıl; kripto paraların popülerliğinin astronomik bir hızla büyümesine, dünyalarda milyonlarca insanın kriptoya yatırım yapmasına sebep olmuştu. Yükselen bu popülarite, sokakta geçen herhangi bir insanın kripto paralar hakkında konuşmasına bile yol açmıştı.

Ancak ülkemizde de hakkında yeni yasalar çıkarılması planlanan kripto paraların bazı olumsuz yönlerinin de olduğunu belirtmemiz gerek. Yasa dışı işlemler yoluyla gerçekleşen kripto para dolandırıcılığı da bu olumsuz yönlerin belki de en büyüğü. Yeni bir araştırma da bu tarz dolandırıcılıkların 2021’de önemli derecede yükseldiğini ortaya çıkardı.

Yasa dışı işlemler 14 milyar dolara yükseldi



Blok zinciri firması Chainalysis tarafından yayımlanan yeni bir rapor, işlem hacmi bir önceki yıla göre %567 oranında artarak 15.8 trilyon dolara ulaşan kripto paralarla gerçekleşen yasa dışı işlemlerin 2021’de rekor kırdığını ortaya çıkardı. Raporda; 2021 yılı içerisinde kripto para dolandırıcılığının %80 arttığı ve 14 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığı ifade edildi.

Buna ek olarak 2020’de 3,2 milyar dolar değerinde kripto para biriminin çalındığı, 2021 yılında ise bu sayının %516 değerinde artış gösterdiği aktarıldı. Ayrıca, kripto para işlem hacmindeki büyük artış sebebiyle yasa dışı işlemlerin toplam işlem hacmindeki payının 2020’de %0,60 olduğu, 2021’de ise 0,15’e gerilediği gelen haberler arasında yer aldı.

Geleceğin para birimi olarak nitelendirilen kripto paraların popülerliği arttıkça yasa dışı işlemlerin de artabileceği tahmininde bulunmak pek yanlış olmaz. Birçok ülke de bu tarz tehlikeler sebebiyle vatandaşlarını uyarıyor ve yeni yılda düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Ülkemizde de benzeri yaşanan bu olaylar konusunda birçoğumuzun daha dikkatli olması ve güvenilir yerlerden işlemlerini gerçekleştirmesi büyük önem arz ediyor.