Hükümet kaynaklarından gündemi meşgul eden kripto para yasası ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Son dönemlerde ortaya atılan iddiaları değerlendiren kaynaklar, yüksek oranda vergi ile yasaklama gibi durumların söz konusu bile olmadığının altını çizdiler.

Türkiye'de uzun zamandır kripto para yatırımcılarıyla ilgili hazırlanmakta olan yasa tasarısını konuşuyoruz. Şu ana kadar yapılan açıklamalar yasanın hangi çerçevede olacağını ortaya koymuş olsa da kanunda yer alacak maddeler ile ilgili net bir bilgi sahibi olmadık. Bu durum, konuyla ilgili sayısız iddianın gündemde yer almasına yol açmış durumda.

Kripto para yasası ile ilgili ortaya atılan iddialardan bir tanesi de yatırımcılara yönelik vergiler ile ilgiliydi. Özellikle de son dönemlerde, kripto para yatırımcılarına yüzde 40 civarı vergi uygulanacağı söyleniyordu. Bu oranın yatırımcıları kaçıracak kadar yüksek oluşu, çeşitli mecralarda tepkilere neden olmuştu. Ancak gelen son açıklamalar, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını gözler önüne seriyor.

"Yüzde 40 vergi, yatırımcıyı tedirgin etmeye yönelik"

Milliyet, kripto parası yasası üzerinde çalışan hükümetin kaynaklarına ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, yüzde 40 vergi iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler. "Devlet %40 vergi getirecekmiş gibi iddialar, yatırımcıyı tedirgin etmeye yönelik söylemler. Özel olarak vergi yok. Ama ortada bir işlem hacmi varsa diğer işlemler nasıl vergilendiriliyorsa bunda da durum aynı olacak.” ifadelerini kullanan kaynaklar, yatırımcıyı bir nebze de olsa rahatlatmış oldular.

Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarını tedirgin eden hususlardan bir tanesi de yasaklama iddiaları. Bu konuyla ilgili de konuşan kaynaklar, böyle bir şeyin olmayacağını belirttiler. Hükümet kaynaklarının konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Burada herhangi bir yasak söz konusu olmayacak. Pandemi öncesi kripto para piyasasının büyüklüğü 400 milyon dolar iken şu anda 2 trilyonu aşmış durumda ve Türkiye işlem hacminde dünyada 5. sırada. Artık insanlar aracı kurumlarla uğraşmak istemiyor, bütün işlemlerini bu yolla yapmak istiyorlar. O nedenle en hızlı şekilde bu düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım. Kripto para, Türkiye’yi dünyada çok farklı ve iddialı bir konuma taşıyacak."