Hülya Avşar'a Fox TV'de yayınlanan Masumiyet isimli dizide uygulanan yüz filtresi, mizahşör sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Filtre nedeniyle yüz hatları tamamen görülmez hale gelen Avşar'la ilgili, binlerce paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin en ünlü oyuncularından Hülya Avşar, uzunca bir süre sonra yeni bir dizi projesine dahil oldu. Bir süredir Fox TV'de yayınlanan "Masumiyet" isimli dizide boy gösteren oyuncu, son bölümde yaşanan bir "kaza" nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Masumiyet; Hülya Avşar'ın yanı sıra Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı bir yapım. Aşk temasının ön planda olduğu dizi geleneksel Türk dizilerine benzerlik gösteriyor olsa da Hülya Avşar'ı Türkiye gündemine sokan mesele, dizinin konusuyla değil de teknik yapısıyla ilgiliydi. Çekimler sırasında Hülya Avşar'a uygulanan yüz filtresi, oyucunun yüzünü görülmemiş düzeyde bozulmasına, yüz hatlarının tamamen kaybolmasına yol açtı.

Hülya Avşar, dizinin son bölümündeki bir sahnede böyle görünüyordu

En ufak bir detayı gözünden kaçırmayan sosyal medya kullanıcıları, Hülya Avşar'a uygulanan efekti gördüğü gibi sosyal medyaya akın etti. Özellikle de Twitter'da konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken, bu paylaşımların bazıları gerçekten de güldürdü. Biz de sizler için, o eğlenceli paylaşımlardan bazılarını derledik.

Hülya Avşar'a uygulanan filtreyle ilgili yapılan eğlenceli paylaşımlar