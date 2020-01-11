Hummer Elektrikli Araç Olarak Geri mi Dönüyor?

Bir zamanların en efsane araçlarından biri olan General Motors canavarı Hummer’ın geri döndüğüne dair söylentiler dolaşıyor, üstelik elektrikli olarak. Arazi sürüşleriyle ve yakıtı su gibi içmesiyle meşhur olan araç yeni modelleriyle karşımıza çıkabilir.

Son senelerde elektrikli araçların popülerliği azımsanmayacak ölçüde arttı. The Wall Street Journal’ın yayınladığı bir rapora göre bir zamanların dikkat çeken aracı, 2022’de General Motors tarafından elektrikli bir model olarak tekrar tasarlanıp piyasaya sürülecek. Hatırlayanlar olacaktır, Hummer ekonomik olarak ömrünü tamamladığı için üretimlerini durdurma kararı alınmıştı. Motor teknolojisindeki gelişmeler daha düşük yakıt tüketimiyle yüksek güçte verimliliği destekler boyuta geldiğinde Hummer değerini yitirmişti.

İlk söylentiler GM başkanı Mark Reuss’un gazetecilere şirketin Hummer’ı geri getirme fikrine sıcak baktığını, ancak eğer dönüş gerçekleşirse elektrikli bir araç olarak döneceğinin olasılıklar dahilinde sayıldığını söylediği 2019 yazında başlamıştı. Yani yeni Hummer’ın, geri döndüğü takdirde çevre dostu bir model olarak kullanıcıyla buluşacağı yorumunu yapmamızda hiçbir sakınca yok gibi duruyor.

İki model üzerinde çalışılıyor

Üreticinin şu anda iki farklı elektrikli tasarım üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında. Bir tanesi küçük ve orta boyda olup daha çok yolcu taşımaya odaklanırken diğeri tam boyutlu arazi aracı şeklinde düşünülüyor. Rapora göre ayrıca yeni aracın tasarımı için lansman şubat ayı içerisinde olacak ve araç Super Bowl reklamında Los Angeles Lakers starı ünlü basketbolcu LeBron James ile birlikte boy gösterecek.

Şu an için henüz firma General Motors tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklamanın henüz gelmediğini belirterek haberimizi sonlandırırken gelişmiş elektrikli Hummer’ın piyasaya gerçekten sürülmesi halinde sınırlı sayıda ve oldukça pahalı olacağını tahmin ettiğimizi de ekleyelim. Gelişmeleri buradan duyurmaya devam edeceğiz, takipte kalın.