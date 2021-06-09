Türk mobil oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon'dan 1,1 milyon dolarlık yatırım aldı. Hungri Games, yakında üçüncü mobil oyununu piyasaya sürmeyi ve İngiltere'de bir oyun stüdyosu kurmayı planlıyor.

Mobil oyun sektörü, Türkiye'deki girişim ekosisteminin en önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda ve şimdi, bir Türk mobil oyun girişimi daha yurtdışından ciddi bir yatırım almış durumda. Webrazzi tarafından paylaşılan bilgilere göre Hungri Games, 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar büyüklüğünde yatırım aldı.

Hungri Games tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yatırım, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon tarafından gerçekleştirildi ve yatırım, yeni mobil oyunların geliştirme sürecini hızlandırmak, pazarlama gücünü artırarak kullanıcı kazanımı sağlamak ve Hungri Games'in İngiltere'de açmayı planladığı oyun stüdyosu için kullanılacak.

2019 yılında kurulan genç bir oyun stüdyosu olan Hungri Games, piyasaya sürmüş olduğu God of Gods ve Legend of Khans gibi oyunlarıyla hatırı sayılır bir başarı elde etmişti ve bu oyunlarla hem EMEA hem de ABD'de ciddi bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı.

Hungri Games'in üçüncü oyunu Affairs Interactive Stories olacak. İnteraktif hikaye tabanlı RPG oyunu olarak karşımıza çıkacak Affairs Interactive Stories'in önümüzdeki yaz aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.