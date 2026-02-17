Tümü Webekno
Bursa'da Hurda Boeing 747, Araba Parasına Satışa Çıkarıldı: İşte İlginç Hikâyesi!

Bursa'da yaşayan bir hurdacı, bundan yıllar önce satın aldığı Boeing 747 hurdasını satışa çıkardı. İlginç bir hikâyeye sahip olan uçak, yeni alıcısını bekliyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bursa'da yaşamını sürdürmekte olan Ertan Çoğul isimli bir hurdacı, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Elinde Boeing 747 olduğunu söyleyen vatandaş, tekrar birleştirilecek şekilde 7 parçaya ayrılmış bu uçağı satmak istediğini duyurdu. Uçağı yıllardır elinde tutan Çoğul, bölgede "uçaklı hurdacı" olarak anılmaya başlamış durumda.

Ertan Çoğul'un Boeing 747 macerası, 2017 yılında başladı. O dönemler Bursa'ya bir uçak kafe inşa edilmesi düşünüldü ve emekliye ayrılan Boeing 747, hurda olarak İstanbul'dan getirildi. Ancak proje iptal edildi. Çoğul da bu uçağı o günün parası ile 80 bin TL'ye satın aldı. Boeing 747, o günden beri de Ertan Çoğul'a ait işletmede bekliyor.

22 ton ağırlığındaki uçak için 2,5 milyon TL istiyor!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertan Çoğul, hurda hâldeki Boeing 747'nin 22 ton ağırlığında olduğunu ve bugünkü değerinin 2,5 milyon TL civarında olduğunu söylüyor. Bu arada; vatandaş aslında bu hurdayı kendi girişimleriyle kafe yapmak istemiş ancak uygun arazi bulunamayınca proje iptal edilmiş.

Ertan Çoğul'a göre işletmesinde atıl olarak duran hurda uçak, bölge halkının büyük ilgisini çekmiş durumda. Hatta bölgeden geçen bazı pilotlar bile tarihe tanıklık etmek için işletmeye uğrayıp fotoğraf çekiyormuş. Bu durumdan memnun olduğunu söyleyen vatandaş, "Uçağımız var ama bir türlü uçuramadık." ifadesini kullandı.

Türkiye

