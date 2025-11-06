Tümü Webekno
HyperOS 3.1 Güncellemesini Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Yakında çıkması beklenen HyperOS 3.1 güncellemesini birçok Xiaomi cihaz alamayacak. İşte yeni güncellemeyi almayacak cihazlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi, yakın zamanda Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi HyperOS 3’ü yayımlamaya başlamıştı. Bunun ardından da kullanıcıların gözü, HyperOS 3’ün ilk büyük güncellemesi olacak HyperOS 3.1’e çevrilmişti. Bu sürüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu.

Hâlihazırda beta süreci devam eden HyperOS 3.1’in tam tarihi belli olmasa da yakında gelmesi bekleniyor. Ancak bu güncellemeyi maalesef çoğu Xiaomi cihaz alamayacak. Biz de bu içeriğimizde HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak Xiaomi telefon ve tabletleri sizler için derledik.

HyperOS 3.1 almayacak Xiaomi telefon ve tabletler

xa

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi 13C
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Poco F5 5G
  • Poco F5 Pro
  • Poco M6 Pro
  • Poco X6 Neo

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere 20 civarında Xiaomi cihaz, HyperOS 3.1 güncellemesinden yoksun kalacak. Güncelleme, yalnızca Android 16 güncellemesini alan cihazlara geliyor. Bunlar dışındaki modeller ise güncelleme almıyor. Yani HyperOS 3 arayüzünün Android 15 versiyonunu alan cihazlara yok.

HyperOS 3.1 ile birçok yeni özelliğin Xiaomi cihazlara geleceğini belirtmek gerek. Güncelleme, Apple’ın Dinamik Adası’ndan esinlenen Hyper Island özelliğiyle güncellenmiş son uygulamalar kısmını kullanıcılara sunmaya başlayacak. Animasyonlarda iyileştirmeler, daha hızlı uygulama başlatma gibi yenilikler de göreceğiz.

Android Xiaomi

