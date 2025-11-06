HyperOS 3.1 Güncellemesini Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Yakında çıkması beklenen HyperOS 3.1 güncellemesini birçok Xiaomi cihaz alamayacak. İşte yeni güncellemeyi almayacak cihazlar.

Xiaomi, yakın zamanda Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi HyperOS 3’ü yayımlamaya başlamıştı. Bunun ardından da kullanıcıların gözü, HyperOS 3’ün ilk büyük güncellemesi olacak HyperOS 3.1’e çevrilmişti. Bu sürüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu.

Hâlihazırda beta süreci devam eden HyperOS 3.1’in tam tarihi belli olmasa da yakında gelmesi bekleniyor. Ancak bu güncellemeyi maalesef çoğu Xiaomi cihaz alamayacak. Biz de bu içeriğimizde HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak Xiaomi telefon ve tabletleri sizler için derledik.

HyperOS 3.1 almayacak Xiaomi telefon ve tabletler

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Neo

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere 20 civarında Xiaomi cihaz, HyperOS 3.1 güncellemesinden yoksun kalacak. Güncelleme, yalnızca Android 16 güncellemesini alan cihazlara geliyor. Bunlar dışındaki modeller ise güncelleme almıyor. Yani HyperOS 3 arayüzünün Android 15 versiyonunu alan cihazlara yok.

HyperOS 3.1 ile birçok yeni özelliğin Xiaomi cihazlara geleceğini belirtmek gerek. Güncelleme, Apple’ın Dinamik Adası’ndan esinlenen Hyper Island özelliğiyle güncellenmiş son uygulamalar kısmını kullanıcılara sunmaya başlayacak. Animasyonlarda iyileştirmeler, daha hızlı uygulama başlatma gibi yenilikler de göreceğiz.