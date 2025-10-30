Fiyat/Performans Canavarı HyperX Cloud III S Wireless Kablosuz Kulaklık İnceleme

HyperX'in üst segment oyuncu kulaklığı serisi Cloud III'ün yeni modeli Cloud III S Wireless fiyatı, özellikleri ve görüşlerimiz şimdi inceleme ve test videomuzda. Bluetooth 5.3 bağlantısı ve önceki modellerden farklı olarak dahili mikrofon ile birlikte gelen Cloud III S; artık bu sayede mobil cihazlarla da uyumlu ve taşıma çantası ile birlikte her yerde kullanılabiliyor. Kardeşi Cloud III modelinde de olduğu gibi 2.4 GHz kablosuz bağlantı alıcısı ve Boom mikrofon desteği ile PC, PS ve el konsoll

HyperX Cloud III S Wireless, şirketin kablosuz kulaklık alanındaki olgunlaşmış ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. 53 mm sürücülerle donatılan kulaklık, oyunlarda oldukça dengeli bir ses profili sunuyor: baslar güçlü, tizler keskin ve orta frekanslar da net bir şekilde ayrılıyor. DTS Headphone:X 2.0 sanal 3D ses desteği, özellikle FPS türü oyunlarda ses konumlandırmasını belirgin biçimde iyileştiriyor. Bu sayede hem rekabetçi avantaj hem de daha sinematik bir deneyim elde ediliyor.

Konfor açısından HyperX’in klasik çizgisi korunmuş. Hafızalı sünger dolgulu pedler ve geniş kafa bandı uzun kullanımlarda dahi rahatsızlık hissini minimumda tutuyor. 2.4 GHz düşük gecikmeli kablosuz bağlantı, gecikme hissi olmadan kablosuz özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca çıkarılabilir gürültü engelleyici mikrofon, hem oyun içi iletişim hem de toplantı kullanımında berrak ses iletimi sunuyor.

Cloud III S Wireless’ın öne çıkan avantajlarından biri de batarya performansı: Tek şarjla yaklaşık 100 saate kadar kullanım süresi sunması, sınıfında dikkat çekici bir özellik. USB-C hızlı şarj desteğiyle 10 dakikalık bir şarjdan birkaç saatlik oyun süresi elde edilebiliyor. Genel değerlendirmede; ses kalitesi, konforu ve uzun pil ömrüyle HyperX Cloud III S Wireless, fiyatına göre oldukça dengeli ve güvenilir bir kablosuz oyuncu kulaklığı konumunda.