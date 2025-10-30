Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Fiyat/Performans Canavarı HyperX Cloud III S Wireless Kablosuz Kulaklık İnceleme

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

HyperX'in üst segment oyuncu kulaklığı serisi Cloud III'ün yeni modeli Cloud III S Wireless fiyatı, özellikleri ve görüşlerimiz şimdi inceleme ve test videomuzda. Bluetooth 5.3 bağlantısı ve önceki modellerden farklı olarak dahili mikrofon ile birlikte gelen Cloud III S; artık bu sayede mobil cihazlarla da uyumlu ve taşıma çantası ile birlikte her yerde kullanılabiliyor. Kardeşi Cloud III modelinde de olduğu gibi 2.4 GHz kablosuz bağlantı alıcısı ve Boom mikrofon desteği ile PC, PS ve el konsoll

HyperX Cloud III S Wireless, şirketin kablosuz kulaklık alanındaki olgunlaşmış ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. 53 mm sürücülerle donatılan kulaklık, oyunlarda oldukça dengeli bir ses profili sunuyor: baslar güçlü, tizler keskin ve orta frekanslar da net bir şekilde ayrılıyor. DTS Headphone:X 2.0 sanal 3D ses desteği, özellikle FPS türü oyunlarda ses konumlandırmasını belirgin biçimde iyileştiriyor. Bu sayede hem rekabetçi avantaj hem de daha sinematik bir deneyim elde ediliyor.

Konfor açısından HyperX’in klasik çizgisi korunmuş. Hafızalı sünger dolgulu pedler ve geniş kafa bandı uzun kullanımlarda dahi rahatsızlık hissini minimumda tutuyor. 2.4 GHz düşük gecikmeli kablosuz bağlantı, gecikme hissi olmadan kablosuz özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca çıkarılabilir gürültü engelleyici mikrofon, hem oyun içi iletişim hem de toplantı kullanımında berrak ses iletimi sunuyor.

Satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Cloud III S Wireless’ın öne çıkan avantajlarından biri de batarya performansı: Tek şarjla yaklaşık 100 saate kadar kullanım süresi sunması, sınıfında dikkat çekici bir özellik. USB-C hızlı şarj desteğiyle 10 dakikalık bir şarjdan birkaç saatlik oyun süresi elde edilebiliyor. Genel değerlendirmede; ses kalitesi, konforu ve uzun pil ömrüyle HyperX Cloud III S Wireless, fiyatına göre oldukça dengeli ve güvenilir bir kablosuz oyuncu kulaklığı konumunda.

Kablosuz Kulaklık

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim