Türkiye'de de pek çok oyuncunun favorisi olan HyperX, 2021 model oyuncu ekipmanlarını duyurdu. CES 2021 kapsamında yapılan duyuruya göre şirket bu yıl, 5 yeni oyuncu ekipmanıyla tüketicileri etkilemeye çalışacak. Bu ürünler arasında fareden kulaklığa kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler bulunuyor.

Dünyaın en popüler sabit ve taşınabilir bellek üreticisi olan Kingston'un oyuncu ekipman birimi HyperX, CES 2021 kapsamında sahne aldı. 2021 yılında oyunculara sunacağı yeni ürünleri bir oturumda duyuran şirket, bu yıl da hem PC hem de konsol sahiplerinin tercih edeceği markalardan bir tanesi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

HyperX'in bugün yaptığı açıklamalara göre oyunseverler, 2021 yılında 5 yeni ürünle tanışacaklar. Bu ürünlerden iki tanesi kulaklık, bir tanesi mekanik klavye, bir tanesi fare ve bir tanesi de Xbox Series X ve Xbox Series S ile uyumlu olarak geliştirilen kumanda şarj cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ürünler neler sunuyor?

İşte HyperX'in 2021 yılında piyasaya süreceği oyuncu ekipmanları

HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi

HyperX'in 2021 yılında piyasaya sürülecek oyuncu ekipmanlarından bir tanesi, mekanik yapıdaki klavye. Geniş bir alana sahip olmayan oyunseverler için oldukça kompakt boyutlarda üretilen mekanik klavye, tahmin edilebileceği üzere LED aydınlatmaya sahip. HyperX'in NGENUITY isimli uygulamasıyla özelleştirme imkanı sunan klavye, ışıklandırmanın yanı sıra kullacıya özel profiller oluşturulmasına da imkan tanıyor. Böylelikle oyuncular, kendi makro tuşlarını klavyelerine entegre edebiliyorlar.

HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi

Sadece 59 gram ağırlığı ile oyuncu farelerinden ayrılan Pulsefire Haste, hafifliğinin yanı sıra dayanıklılığı ile de ön plana çıkacak türden. Yeni oyuncu faresinde 60 milyona kadar tıklama garantisi veren HyperX, bu farenin 3200 DPI'a kadar da destek verdiğini ifade ediyor. Kablolu yapıdaki fare, Alloy Origins 60'ta olduğu gibi NGENUITY yazılımı sayesinde gerek aydınlatma gerek makro için özelleştirilebiliyor.

HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığı

Kulaklıklar konusunda pek çok oyuncunun açık ara favorisi olan HyperX, Cloud II Wireless ile de dikkatleri üzerine toplamayı başaracak gibi görünüyor. Şirkete göre bu kablosuz kulaklığın menzili 20 metreye kadar. Surround 7.1 desteğine sahip olan Cloud II Wireless'ın 53 milimetrelik sürücüleri, mümkün olan en iyi ses kalitesini sunabilmek için tasarlanmış. HyperX, kablosuz kulaklığının yüzde 50 ses seviyesi ile 30 saate kadar kullanım imkanı sunduğunu ifade ediyor.

HyperX Cloud Revolver + 7.1

HyperX Cloud Revolver + 7.1, stüdyo sesi kalitesine ihtiyaç duyan oyuncular için özel olarak tasarlanmış durumda. Özellikle de açık dünya ve FPS oyunlarında kalitesini fark ettiren 50 mm'lik sürücülere sahip olan kablosuz kulaklık, hassas konumlandırma yeteneği sayesinde de önemli avantajlar vadediyor.

HyperX ChargePlay Duo şarj cihazı

Xbox lisanslı bir ürün olarak karşımıza çıkan ChargePlay Duo, Xbox Series X ve Series S'in kumandalarını şarj etme işine yarıyor. Sahip olduğu LED göstergelerle kumandanın şarj durumunu gösteren ve aynı anda iki adet kumandayı şarj edebilen cihaz, sahip olduğu şarj edilebilir piller sayesinde de oyuncuların özgürlüğünü kısıtlamamış oluyor.