Hyundai, Atık Araba Parçalarından Moda Koleksiyonu Oluşturdu

Hyundai, geri dönüştürülmeyen otomobil parçalarına dikkat çekmek için dünyanın farklı noktalarından moda markalarıyla ortaklık kurdu ve atık araba parçalarından bir moda koleksiyonu oluşturdu.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, atıl durumdaki otomobil parçalarından oluşturulmuş bir moda koleksiyonu duyurdu. Kulağa garip geliyor olsa da Hyundai, söz konusu koleksiyonda ünlü İngiliz moda tasarımcısı Richard Quinn imzası taşıyan ve otomobillerin atık parçalarından oluşturulmuş ürünler ortaya koyuyor.

“Otomobil parçalarından nasıl bir moda koleksiyonu olabilir?” diye soruyorsanız, Quinn’in patlamış bir hava yastığını kullanarak oluşturduğu korseyi ya da patlamış bir emniyet kemerinden yapılmış gerdanlığı görmek sizi şaşırtabilir. Aktarılan bilgiye göre Hyundai, söz konusu koleksiyon için Rosie Assoulin ve Public School da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından altı ünlü moda markasıyla ortaklık kurmuş durumda.

Hyundai’nin sınırlı sayıda üretilen moda koleksiyonu, Birleşik Krallık’taki popüler ve lüks mağazalar zinciri olan Selfridges’te bu haftadan itibaren 250 ile 1.450 dolar arasında değişen fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Satışlarden elde edilecek gelirler ise moda ürünlerinin yenilenebilir olması adına çalışmalar yürüten Pozitif Moda Enstitüsü’ne bağışlanacak.

Otomobil endüstrisinde trafiğe veda eden otomobillerdeki metal ve kauçuklar geri dönüştürülse de deri, cam ve hava yastığı gibi neredeyse her otomobilde bulunan bazı ürünler geri dönüştürülemiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Hyundai’nin de böyle bir moda koleksiyonu ortaya çıkarmasındaki amacı ‘moda’ konusundaki kapasitesini göstermek değil, otomobillerdeki geri dönüştürülemeyen -ya da dönüştürülmeyen- ürünlere dikkat çekmek.

Hyundai, söz konusu koleksiyonu için moda tasarımcılarıyla birlikte çalıştı ve bu sayede otomobillerdeki geri dönüşümde kullanılamayan parçaların lüks ürünlere dahi dönüştürülebileceğini göstermiş oldu. Örneğin; K-pop yıldızlarının sıklıkla tercih ettiği bir Güney Kore markası olan PushButton, patlamış bir hava yastığını kullanarak ‘havalı’ bir yelek tasarladı.