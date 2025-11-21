Tümü Webekno
Hyundai, Elektrikli Arazi Aracı Crater'i Tanıttı: Hiçbir Zaman Satılmayacak!

Hyundai, "Crater" ismini verdiği konsept arazi aracını tanıttı. Hem iç hem dış kısımda oldukça fütüristik görünen araç, ilgi görmeyi başarmış durumda. Ancak bu modelin seri üretim hâline gelmesi planlanmıyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Crater" ismini verdiği yeni arazi aracını tanıttı. Henüz konsept aşamada olan Hyundai Crater, firmanın gelecekte yapacağı çalışmalara iz bırakacağı için oldukça önemli. Gelin hep birlikte Hyundai'ın yeni arazi aracına yakından bakalım.

Hyundai Crater, oldukça fütüristik görünen bir tasarıma sahip. Aracın ön kısmında tamamen LED'lerin kullanıldığı şerit far teknolojisini görüyoruz. Zorlu koşullar için tepe aydınlatmalarına da ev sahipliği yapan Crater, bu tasarım dilini arka kısımda yansıtmaya devam ediyor. Sert hatlar ve çıkıntılı gövde yapısı ise Ioniq serisini hatırlatıyor.

Karşınızda Hyundai Crater

Hyundai, konsept arazi aracının iç tasarımında da fütüristik bir yaklaşım tercih etti. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü konsept araçlarda genelde bu tarz tasarımlar görüyoruz. Bu bağlamda; bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen otomobilde dikdörtgen bir direksiyon görüyoruz. Orta konsolu ekranlarla donatan tasarım ekibi, ambiyans aydınlatma ve ön cama yapılan yansıtma ile alıştığımız Hyundai tasarımlarının dışına çıkmış durumda. Tabii burada gördüğümüz özelliklerin hangilerinin seri üretime geçeceği hakkında bir şey söyleyemiyoruz.

Hyundai, konsept arazi aracının motoruna ilişkin bir şey söylemedi. Bununla ilgili yapılan tek resmî açıklama, Crater'in elektrikli olduğu. Ancak şirketin bu konsept modelde Ioniq serisindeki motorlardan birini kullanmış olması ihtimaller dahilinde.

Hyundai Crater'in konsept olması demek, bu aracın bu hâliyle satışa sunulmayacağı anlamına geliyor. Hyundai da bundan kaynaklı olarak herhangi bir fiyat açıklaması yapmadı.

İthal Otomobillerin Vergisi Değişiyor, Peki Zam Gelecek mi? İşte İşin Aslı!
Elektrikli Araba

