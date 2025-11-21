İthal Otomobillerin Vergisi Değişiyor, Peki Zam Gelecek mi? İşte İşin Aslı!

Eylül ayında Resmî Gazete'de yayımlanan ithalat düzenlemesi, Avrupa Birliği ile STA üyesi olmayan ülkelerden gelen otomobillerin zamlanmasına yol açacak. Ancak ana akım medyanın "22 Kasım'da zam gelecek" manşetleri gerçeği yansıtmıyor. İşte olayın aslı.

Türkiye'de otomobil sektörünü yakından takip eden vatandaşların son günlerde tek bir gündemi var: İlave gümrük vergileri. Zira Resmî Gazete'nin 22 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar ile ABD ile Çin'den ithal edilen otomobillere yönelik ilave gümrük vergileri düşürüldü. Öte yandan; Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında bulunmayan ülkelerden getirilen otomobillere gümrük vergilerine ek olarak ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Bu uygulama 22 Kasım (yarın) itibarıyla devreye alınacak.

Yapılan düzenleme, içten yanmalı, hibrit ve elektrikli otomobillerin tamamını kapsıyor. Hâl böyle olunca vatandaşın kafası karıştı, ana akım medya ise otomobiller zamlanacak manşetleri attı. Ancak işin aslı çok da öyle olmayacak diyebiliriz. Gelin şimdi bu meseleyi tüm detaylarıyla konuşalım.

Önce şunu netleştirelim: İthal otomobillerde uygulanan vergiler nasıl değişecek?

Diğer hususları konuşmadan önce yeni sistemin mantığını basit bir şekilde anlatalım. Daha önce uygulanan düzenleme kapsamında Avrupa Birliği veya STA üyesi olmayan ülkelerden yüzde 10 gümrük vergisi alınıyordu. Bu gümrük vergisi, yeni düzenlemede korunmaya devam edecek. Ancak;

İçten yanmalı motorlu ve hibrit (fişli olmayan) otomobillerde yüzde 25 veya araç başına 6.000 dolar (hangisi daha yüksekse),

Fişli hibrit otomobillerde yüzde 30 veya araç başına 7.000 dolar (hangisi daha yüksekse),

Tam elektrikli otomobillerde yüzde 30 veya araç başına 8.000 dolar (hangisi daha yüksekse)

şeklinde ilave gümrük vergisi sistemi uygulanacak.

Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım:

Resmî Gazete'de yayımlanan kararın etkileyeceği modellerden bir tanesi, Volkswagen'in ikonik şehir otomobili Polo. Bu otomobil, Avrupa Birliği ve STA üyesi olmayan Güney Afrika'dan geliyor. Hâlihazırda 1.765.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen otomobil üzerindeki vergi yükü şöyle: Yüzde 10 gümrük vergisi, yüzde 20 KDV, yüzde 80 ÖTV. Şimdi bunlara yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu senaryoda Volksawgen Polo'nun fiyatı kabaca 2.200.000 TL olacak. Yani aradaki fark 400 bin TL'nin üzerinde.

Ancak!

Şimdi ana akım medyanın "otomobil fiyatları zamlanacak" manşetinin neden çok da doğru olmadığını açıklayalım. Devlet, söz konusu uygulamayı hayata geçirirken 60 günlük süre tanıdı. Yani 22 Eylül ila 22 Kasım tarihleri aralığında gümrük beyannamesi verilen bir Volkswagen Polo, yine 1 milyon 765 bin TL'den satılacak. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki firmalar da bunun bilincinde ve düzenlemeye takılan modeller için satış stratejilerini bu doğrultuda ayarlamışlardır. Yani yarın itibarıyla otomobillerin yüz binlerce TL zamlanması gibi bir olasılık yok.

Düzenlemenin etkisi birkaç ay sonra daha net görülecek!

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde otomobil fiyatlarındaki sert yükseliş etkisinin birkaç ay sonra kendini göstermeye başladığına tanıklık edeceğiz. Ancak bu kez de şöyle bir durum gerçekleşecek: Bugün Türkiye'de satılan en ucuz Volkswagen Golf'ün fiyatı 2.022.000 TL. Bu otomobil Almanya'da üretildiği için düzenlemeden etkilenmeyecek. Hâl böyle olunca Polo'dan daha avantajlı bir noktada olacak. Bunu göz önünde bulunduran Doğuş Otomotiv, Polo'yu Türkiye'ye getirmeyecek. Ki zaten Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, bunu bizzat kendisi açıkladı.

Ali Bilaloğlu'nun Volkswagen Polo ile ilgili açıklamasının tamamı için:

Biz bu içerikte Volkswagen Polo örneğinden yola çıkmış olsak da diğer firmalarda da aynı durum yaşanacak. Buna emin olabilirsiniz çünkü firmalar açısından zaten birkaç olasılık var. Bu olasılıklardan birincisi, az önce anlattığımız gibi etkilenen modellerin Türkiye'ye getirilmemesi. İkinci olasılıksa firmaların kâr marjlarından kısması ve markaların genel merkezlerinden daha uygun fiyatlarla temin etmeye başlamaları. Üçüncü ve en düşük olasılıklı seçenekse normal düzenden devam edilmesi ki bunu hiçbir firma göze almayacaktır. Türkiye'nin durumunu en iyi burada yaşayan, yani biz sıradan vatandaşlar biliyor. Hangi vatandaş çok daha iyi seçenekler varken 2.200.000 TL'ye Volkswagen Polo alır?

Peki bu düzenleme hangi otomobilleri etkileyecek?

Volkswagen Polo

Toyota Corolla Cross

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota RAV4

Nissan X-Trail

Honda HR-V

Honda Civic

Honda CR-V

Suzuki Swift

Suzuki S-Cross

Suzuki Vitara

Audi Q5

Audi Q5 Sportback

Subaru CROSSTREK e-BOXER

Subaru Forester e-BOXER

Lexus LBX

Lexus NX

Lexus RX

Lexus LM

Yukarıda da görebileceğiniz üzere ilave gümrük vergisi uygulaması, daha çok Asya merkezli ülkeleri etkileyecek. Bu bağlamda; Japon otomobil devi Toyota, Honda, Suzuki, Subaru, Nissan ve Lexus, ne yazık ki düzenlemenin en çok etkilediği markalar olacak. Audi ile Volkswagen'in birer modeli de gümrük vergisine takılmaya başlayacak.

