Artık Daha Uygun Fiyatlı: Hyundai Inster Dynamic Türkiye'de Satışa Sunuldu

Hyundai, elektrikli minik otomobili Inster'in uygun fiyatlı Dynamic versiyonunu Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatı.

Güney Koreli teknoloji devi Hyundai, elektrikli otomobiller konusunda hamlelerini iyice artıran firmalardan biriydi. Şirketin Dacia Spring’e rakip olarak sunduğu Inster modeli de bunlardan biriydi. Minik tasarımlı bu elektrikli araç, hâlihazırda ülkemizdeki kullanıcılar için satıştaydı.

Şimdi ise Inster hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Hyundai Inster modelinin yepyeni bir versiyonunu daha Türkiye’de satışa sundu. Bu versiyon, Dynamic ismini alıyor ve daha uygun fiyatlı bir Inster versiyonu olarak geliyor.

Yeni Dacia Inster Dynamic versiyon Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik, Otomatik) 1.399.000 TL

Satışa sunulan Dynamic versiyon, Advance ve Cross Advance’ten sonra Inster’in ülkemizde sunulan 3’üncü versiyonu oldu. Mevcut versiyonlardan 220-270 bin TL daha ucuz olmasıyla dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Peki Dynamic Hyundai Inster nasıl özelliklerle geliyor?

Araçta 71,1 kW’lık güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrikli motor yer alıyor. Otomobil 0’dan 100 km/sa’e 11 saniye içinde çıkabiliyor. Maksimum hızı ise 140 km/sa. 42 kW batarya kapasitesine sahip aracın 327 km menzil sunduğu, şehir içinde bu miktarın 473 km civarına kadar çıktığı da gelen bilgiler arasında. Şehir içi için gayet iyi bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı şarjda şarjı %10’dan %80’e 30 dakikada çıkabiliyor.

İç mekânında 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı, ortada bilgi-eğlence ekranı gibi özellikler dikkat çekiyor. Bunalr dışında çarpışma önleme asistanı, şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleyici gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de var.