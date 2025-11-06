Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

Hyundai, en büyük elektrikli SUV'u IONIQ 9'u resmen Türkiye'ye getirdi. Aracın ülkemizdeki fiyatları belli oldu.

IONIQ ismi altında sunduğu modellerle elektrikli araç konusunda hamlelerini son yıllarda iyice artıran Hyundai, geçen yıl şimdiye kadarki en büyük elektrikli aracı **IONIQ 9’u **geçen yılın sonlarında tanıtmıştı. SUV tipindeki bu dikkat çeken tasarıma sahip araçla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni Hyundai IONIQ 9, resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Şu anda Hyundai’nin resmî sitesi üzerinden fiyatlar görüntülenebiliyor. Elektrikli SUV, ülkemizde Progressive ve Calligraphy olmak üzere 2 farklı versiyonla satışta.

Hyundai IONIQ 9 Türkiye fiyatları

Versiyon Fiyatı Progressive 160 kW 4X2, Elektrik, Otomatik 5.199.000 TL Calligraphy 226,1 kW 4X4, Elektrik, Otomatik 6.240.000 TL

Hyundai IONIQ 9 modeli modern bir tasarımla geliyor. Önde alt tampondaki ilave aydınlatmalarla desteklenen ışık barı dikkat çeken kısımlarından. Arkada da benzer bir görünüm mevcut. Araç, 5060 mm uzunluğunda 1980 mm genişliğinde ve 1970 mm yüksekliğinde. 2500 kg’ye varan ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

Hyundai IONIQ 9 modeli, 0’dan 100 km’ye 6,7 saniyede çıkabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 200 km/sa. Menzil tarafına geldiğimizde ise tek şarjla 620 km menzil sunabildiğini görüyoruz. 400V/800V çoklu ultr hızlı şarj sistemiyle 24 dakikada %10’dan %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Aşağıdaki içeriğimizden aracın tüm detaylarını görebilirsiniz.