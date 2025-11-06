Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

Hyundai, en büyük elektrikli SUV'u IONIQ 9'u resmen Türkiye'ye getirdi. Aracın ülkemizdeki fiyatları belli oldu.

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

IONIQ ismi altında sunduğu modellerle elektrikli araç konusunda hamlelerini son yıllarda iyice artıran Hyundai, geçen yıl şimdiye kadarki en büyük elektrikli aracı **IONIQ 9’u **geçen yılın sonlarında tanıtmıştı. SUV tipindeki bu dikkat çeken tasarıma sahip araçla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni Hyundai IONIQ 9, resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Şu anda Hyundai’nin resmî sitesi üzerinden fiyatlar görüntülenebiliyor. Elektrikli SUV, ülkemizde Progressive ve Calligraphy olmak üzere 2 farklı versiyonla satışta.

Hyundai IONIQ 9 Türkiye fiyatları

h1

Versiyon Fiyatı
Progressive 160 kW 4X2, Elektrik, Otomatik 5.199.000 TL
Calligraphy 226,1 kW 4X4, Elektrik, Otomatik 6.240.000 TL

Hyundai IONIQ 9 modeli modern bir tasarımla geliyor. Önde alt tampondaki ilave aydınlatmalarla desteklenen ışık barı dikkat çeken kısımlarından. Arkada da benzer bir görünüm mevcut. Araç, 5060 mm uzunluğunda 1980 mm genişliğinde ve 1970 mm yüksekliğinde. 2500 kg’ye varan ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

hyn

Hyundai IONIQ 9 modeli, 0’dan 100 km’ye 6,7 saniyede çıkabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 200 km/sa. Menzil tarafına geldiğimizde ise tek şarjla 620 km menzil sunabildiğini görüyoruz. 400V/800V çoklu ultr hızlı şarj sistemiyle 24 dakikada %10’dan %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Aşağıdaki içeriğimizden aracın tüm detaylarını görebilirsiniz.

Kasım 2025 Hyundai Fiyat Listesi: Popüler Modeller Yine Zamlandı... Kasım 2025 Hyundai Fiyat Listesi: Popüler Modeller Yine Zamlandı...
Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim