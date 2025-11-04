Kasım 2025 Hyundai Fiyat Listesi: Popüler Modeller Yine Zamlandı...

Hyundai, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay neredeyse tüm otomobillerine zam yaptı. İşte güncel Hyundai fiyatları...

Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, Kasım 2025 fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay da neredeyse tüm modellere zam yaptı. Kona'da fiyat değişimi olmazken IONIQ 6, biraz ucuzladı.

Gelin hep birlikte Hyundai'ın Kasım 2025 fiyat listesine bakalım.

Hyundai sıfır araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı i10 1.148.000 TL 1.153.000 TL i20 1.256.000 TL 1.262.000 TL i30 1.739.000 TL 1.769.000 TL Bayon 1.398.000 TL 1.404.000 TL Kona 2.161.000 TL 2.161.000 TL Tucson 2.149.000 TL 2.229.000 TL SANTA FE Hibrit 5.073.000 TL 5.073.000 TL IONIQ 5 2.324.000 TL 2.337.000 TL IONIQ 6 2.225.000 TL 2.199.000 TL INSTER 1.612.000 TL 1.620.000 TL

i10 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.153.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.203.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.247.500 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.321.000 TL

Hyundai i10, şehir hayatına uygun kompakt yapısıyla öne çıkan, küçücük bir otomobil. Türkiye'de sadece 1.2 litrelik motor seçeneğine sahip olan Hyındai i10, manuel veya otomatikleştirilmiş şanzıman ile satın alınabiliyor. Küçük boyutları ve uygun fiyatına rağmen oldukça iyi donanım özelliklerine sahip olan Hyundai i10, yakıt ve bakım tarafındaki ekonomik yapısı ile de dikkat çekiyor.

i10 opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 8.000 TL Jump, Style, Elite

i20 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.262.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.443.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.533.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.636.000 TL

Türkiye'de açık ara farkla en çok satan otomobillerden biri olan Hyundai i20, kompakt yapıda ve uygun fiyatlı olması sayesinde çok seviliyor. Çünkü bu otomobilin yakıt ekonomisi iyi, yürütme maliyetleri uygun. Modern tasarımı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği olan bilgi-eğlence gibi özellikler sunan Hyundai i20, şehirler arası yolculuklarda da sorun yaratan bir otomobil değil.

i20 opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Jump, Style, Elite

Bayon fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.404.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.581.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.660.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.772.000 TL

Fazla bilinmiyor olsa da i10 ve i20 modelleri gibi Türkiye'de üretilmekte olan Hyundai Bayon, şehir içi için oldukça ideal bir otomobil. Şık bir tasarıma sahip olan otomobilin 1.0 litrelik turbo motoru, gayet yeterli performans sunuyor. 10.25 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile sürüş destek teknolojileri, Hyundai Bayon, günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek türden.

Bayon opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Style, Elite, Jump

Kona fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6 T-GDI 170 PS, Benzinli Prime, Otomatik 2.161.000 TL 115 kW, Elektrikli Advance, Otomatik 2.100.000 TL

Hyundai Kona, Türkiye’de 1.6 litrelik T‑GDi (170 PS) benzinli motor seçeneğiyle sunulan kompakt SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bu motor, yedi ileri çift kavramalı DCT şanzımanla eşleştirildi ve hem performans hem konfor dengesi sunuyor. Elektrikli versiyona da sahip olan Hyundai Kona hem sürüş keyfi hem de pratiklik sunan dengeli bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

Kona opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 10.000 TL Prime, Advance

Tucson fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 2.229.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli Prime, Otomatik 2.586.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 2.666.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli Elite, Otomatik 2.902.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x4, Benzinli Elite Plus, Otomatik 3.223.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Prime, Otomatik 2.680.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Elite, Otomatik 3.034.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel Elite Plus, Otomatik 3.335.000 TL 1.6 T-GDI 215 PS 4x2, Hibrit Elite, Otomatik 3.400.000 TL

Türkiye'de en çok sevilen C-SUV'ların başında gelen Hyundai Tucson, dizel, benzinli veya hibrit motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Premium hissettiren iç tasarımı, dışarıdan bakıldığı zamansa kendine çeken otomobil, dizel versiyonlardaki partikül sorununun büyük ölçüde çözülmesi ile tüketicilerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Tucson opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 14.000 TL Comfort, Prime Plus, Elite, Elite Plus, Prime

SANTA FE Hibrit fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit Progressive 4X4 AT, Otomatik 5.073.000 TL

Geçtiğimiz yıl yenilenen Hyundai Santa FE, markanın premium SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. İç ve dış tasarımdaki premium hissiyatın yanı sıra 215 PS'lik güçlü hibrit ünite, 4x4 çekiş desteği ile birleştiğinde Santa FE'yi çok keyifli bir makine hâline getiriyor. Tabii böyle bir otomobile sahip olmanın bedeli de hiç ucuz değil.

SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 21.000 TL Progressive 4X4 AT

IONIQ 5 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 2.337.000 TL 448 kW 4x4, Elektrikli N, Otomatik 5.650.000 TL

Hatchback gibi görünüyor olsa da aslında bir crossover olarak kabul edilen Hyundai IONIQ 5, markanın Türkiye'ye getirdiği ilk elektrikli otomobillerinden biri. Hem şık tasarımı hem de yenilikçi özellikleriyle kullanıcıları tarafından çok sevilen elektrikli otomobil, Hyundai'ın yüksek performanslı N paketine de ev sahipliği yapıyor. Tabii IONIQ 5 N satın almak isterseniz hayli yüksek bir fiyat ödemeniz gerekecek.

IONIQ 6 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 111 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 2.199.000 TL

Hyundai IONIQ 6 da markanın sevilen otomobilleri arasında yer alıyor. 111 kW kapasiteli tek bir motor seçeneğine sahip olan IONIQ 6, 519 kilometreye varan menzili ve ultra yüksek hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Sadece 10 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebileceğiniz otomobil, elektrikli otomobillerin en önemli dezavantajlarından birini ortadan kaldırıyor.

INSTER fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.620.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.670.000 TL

Hyundai'ın Türkiye'deki en yeni otomobili olan INSTER, şehir içi kullanıma uygun olan küçük bir elektrikli otomobil. 84,5 kW gücündeki elektrikli motoru ve 360 kilometreye varan menzili, bu aracı ekonomik hâle getiriyor. Bu arada; Hyundai INSTER'in 150 km/s maksimum hız değerine sahip olduğunu belirtelim.