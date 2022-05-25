Hyundai, SUV'ların her geçen gün popülerliğini artırdığı Türkiye'de sürpriz bir hamle ile yeni bir minivan satışa sundu. Staria isimli minivan, tasarımıyla da özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte Hyundai Staria'nın özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, Türkiye pazarına yeni bir araç getirdiğini duyurdu. Staria isimli bu araç bir minivan olarak karşımıza çıkarken, aracın hem tasarımı hem de fiyatı Türkiye'de yoğun ilgi görecek gibi görünüyor. Gelin bu minivanın sahip olduğu tüm özelliklere ve fiyatına yakından bakalım.

Hyundai Staria, oldukça modern bir tasarıma sahip. Aracın ön kısmına baktığımızda incecik şerit LED aydınlatma görüyoruz. Bal peteği şeklindeki ızgaranın alt kısımlarında da şerit LED'leri destekleyen ikincil aydınlatma bölümü yer alıyor. Her iki tarafında da sürgülü kapıların bulunduğu minivanın arka kısmında ise oldukça büyük bir tasarıma sahip stoplar mevcut. Arka aydınlatma tasarımı, noktalı şekilde dizayn edilmiş ve hiç de fena görünmüyor.

Karşınızda Hyundai Staria

Dış tasarımıyla farkını ortaya koyan Hyundai Staria, iç kısımda da sürücüleri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Hayalet gösterge ekranına sahip olan minivan, 8 inç büyüklüğünde dokunmatik bilgi-eğlence ekranına sahip. Araçtaki otomatik klima bu ekranın altına yerleştirilmiş durumda. Vites topuzu ve mekanik el freni bulundurmayan Staria, böylelikle iç kısımda çok daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Hyundai Staria, sahip olduğu devasa büyüklüğü 2,2 litrelik CRDi dizel motor ile destekliyor. 177 beygir gücünde olup 230 Nm tork değeri sunan motor, 8 ileri otomatik şanzıman ile kombinlenmiş durumda. Araçta öne çıkan diğer teknik detaylar ise özelleştirilebilir 8+1 kişilik yolcu kapasitesi, ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj, her koltuk sırasına özel yerleştirilen USB Type-A girişleri ve start-stop olarak sıralanabilir.

Tek bir motor ve donanım seçeneği ile satışa sunulan Hyundai Staria'nın Türkiye fiyatı, 659.900 TL olarak açıklanmış durumda. Günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda ve otomobil fiyatları düşünüldüğünde, bu fiyatın bir minivan için hiç de fena olmadığını ifade edebiliriz.