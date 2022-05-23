Yerli otomobil TOGG, Almanya'da test edilirken görüntülendi. Kamuflajlı şekilde karşımıza çıkan yerli SUV, daha önce gösterilenlerle oldukça benzer bir tasarıma sahip. Yapılan son açıklamalara göre bu SUV, 2023'ün ilk çeyreğinde yollara inmiş olacak.

Yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2023'te yollarda olacağı açıklanan yerli SUV, Almanya'da test edilirken görüntülendi. Casus kameralara yakalanan TOGG'un Almanya'da hangi testlere girdiği bilinmezken paylaşılan fotoğraflar, yerli otomobilin son halinde majör bir değişiklik olmadığını gözler önüne seriyor.

Almanya'ya götürülen TOGG'un üzerinde çok ağır bir kamuflaj mevcut. Bu da yerli otomobille ilgili değişiklik var mı yok mu konusunu gizemli hale getiriyor. Ancak TOGG'un internet sitesinde yer alan SUV görüntüleriyle yeni görüntüleri kıyasladığımızda, sanki arka kısmın bir nebze de olsa kısalmış olduğunu görüyoruz. Ancak bunun fotoğrafların çekim açısından kaynaklanabileceği ihtimalini de unutmamak gerekiyor.

Karşınızda Almanya'da test edilen TOGG

TOGG, ilk duyurulduğunda iri yapılı ızgarası ile dikkat çekmişti. Paylaşılan son görüntüler, söz konusu ızgara tasarımının korunmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Far tasarımı, tampona kıyasla geride kalan kaput, yan ayna tasarımları ve kapı kolları da bir süredir gördüğümüz SUV ile tamamen aynı sayılır.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz günlerde TOGG ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamalarda yerli SUV'un 2023'ün ilk çeyreğinde yola inmiş olacağı belirtilmişti. TOGG tarafından yapılan resmi açıklamalarda ise her şeyin planlandığı gibi gittiği belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz...

TOGG'un internet sitesinde yer alan bir fotoğraf