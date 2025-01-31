Hyundai, üç ve dört tekerlekli yapıya sahip mikro araçlarını duyurdu. Rikşa olarak da bilinen araçlar, henüz konsept aşamadalar ve piyasaya sürülüp sürülmeyecekleri şimdilik bilinmiyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, bazı pazarlarda yok satma potansiyeline sahip yeni elektrikli araçlarını duyurdu. Üç ve dört tekerli versiyonlara sahip olan bu araçlar, rikşa olarak da biliniyorlar ve daha çok Hindistan gibi ülkelerde kullanılabiliyorlar. Peki Hyundai'ın henüz konsept aşamad a olan araçları, tüketicilere neler vadediyor?

Hyundai'ın yeni araçları, "E3W" ve "E4W" olarak isimlendiriliyorlar. Bu isimler, aracın tekerlek sayısına göre belirlendi. Ayrıca bu araçlarda yüksekliği ayarlanabilen süspansiyon teknolojisi kullanıldı. Böylelikle araçların, su baskını gibi zorlu koşullarda kullanılması nispeten kolaylaşmış olacak.

Hyundai'ın yeni rikşaları böyle görünüyor

Elektrikli motorlara sahip olan rakşiler, daha fazla görüş açısı sağlamak için eğimli camlarla donatıldılar. Ayrıca bu araçlar, engelliler için de uygun. Koltukları katlanabilen yapıda olan rakşiler, böylelikle tekerlekli sandalyeler için yer açabiliyor. Gelişmiş çarpışma önleme teknolojilerine sahip olan araçlar, ihtiyaç duyulması hâlinde arama kurtarma amacıyla da kullanılabilecek.

Hyundai, henüz konsept aşamada olan rikşaları ne zaman piyasaya süreceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Bakalım bu tür araçlar, bir gün Avrupa gibi daha gelişmiş bölgelerde de ilgi görecekler mi...