Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz yıl tanıtılan robotaksi modeli Cybercab ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile Cybercab'ın ilk kez ne zaman ve nerede kullanılabileceği ortaya çıkmış oldu.

Elektrikli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği bir etkinlikte 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Tesla CEO'su Elon Musk, gerçekleştirilen toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

O açıklamaların belki de en önemlisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan otonom sürüş destekli Cybercab ile ilgiliydi. Milyarder iş insanı, Tesla Cybercab'ın ilk kez nerede ve ne zaman kullanılacağını resmî olarak açıkladı.

Tesla Cybercab, haziran ayında geliyor

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Tesla'nın otonom sürüş desteğine sahip robotaksisi haziran ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Tesla Cybercab'ın kullanılabileceği ilk bölge ise Teksas'ta bulunan Austin olacak. Tüketiciler, Cybercab'ı sürücüsüz taksi amacıyla kullanabilecekler.

Austin, Tesla Cybercab için sadece bir başlangıç noktası olacak. Robotaksi, sonraki dönemde ABD'nin başka şehirlerine yayılacak. Ayrıca Tesla, gelecek yıl ABD'de büyük bir Cybercab lansmanı gerçekleştirecek. Buna paralel olarak, robotaksinin diğer ülkelere yayılması için de çalışmalar yapılacak. Hatta Elon Musk'a göre Cybercab, 2026'nın sonuna geldiğimizde çoğu ülkede varlık göstermeye başlayacak. Bakalım Tesla, bu kadar kısa süre içerisinde böyle büyük işler yapabilecek mi...