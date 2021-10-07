Twitter'dan bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜBİTAK ile yapılan bir iş birliği ile akıllı robot üretimine başlandığını duyurdu. Bu robotlar, İstanbul'un doğal gaz boruları içinde dolaşarak, sürekli denetim yapacaklar.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kapsamında İBB ile TÜBİTAK arasında bir iş birliği yapıldığını açıklayan İmamoğlu, kent genelindeki doğal gaz borularını denetleyecek robotlar üretileceğini söyledi. Bu akıllı robotlar, İstanbul'un doğal gaz sistemlerinde bir sorun olup olmadığını sürekli olarak kontrol edecek.

Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımda, "Dünyada tekti, şimdi değil." şeklinde yapılan vurgu dikkatlerden kaçmadı. Projeyle ilgili genel bir bilgilendirme de veren İmamoğlu, "İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar. İştirak şirketimiz İGDAŞ'a, TÜBİTAK'a ve çalışmada emeği geçen bütün mühendislere teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

TÜBİTAK iş birliğinde üretilecek robotlar böyle görünecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK'ın birlikte üreteceği robotlar, İstanbul'daki doğal gaz borularının içerisinde dolaşacak. Uzaktan kontrol edilecek robotlar, borularda ya da gaz akışında bir sorun olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak. Ayrıca sorun olan bir yerin kolaylıkla tespiti de İBB ile TÜBİTAK'ın üreteceği robotlar sayesinde kolaylıkla yapılabilecek.

Yapılacak çalışmalar ile İstanbul'daki doğal gaz kaynaklı sorunların önüne geçileceği, olası arızaların çok daha hızlı bir şekilde giderileceği düşünülüyor. Üretim süreci devam eden robotların ne zaman kullanıma hazır olacağı ise şimdilik tam olarak bilinmiyor.

Bu arada Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili paylaşımında bir de tanıtım videosu yayınladı. O video, akıllı robotların hareket kabiliyetini ve uzaktan kontrol mekanizmasının anlaşılabilmesini sağlıyor. O videoyu, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki paylaşımına ise buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.