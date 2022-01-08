Dünya'nın en büyük bilişim teknoloji şirketi IBM, akıllı telefonların şart edilme sıklığını düşürecek yeni bir teknolojisini duyurdu. IBM’ye göre 2 nm çipler, akıllı telefonların 4 günde 1 şarj edilmesini sağlayacak.

Günümüzde yaşadığımız çevresel sorunlar, her sektörde sürdürülebilirdik arayışlarına başlanmasına yol açtı. Geri dönülemez pek sorun için alarm oluşturan çevresel faktörler, teknolojinin de yönünü değiştiriyor. Uzun yıllardır teknoloji şirketlerinin zirvesinde yer alan IBM, sürdürülebilir teknoloji alanında ilk adımını attı.

IBM Başkan Yardımcısı Dr. Xie Dong, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MEET2022 Akıllı Gelecek Konferansı'nda IBM’nin teknolojik yenilikleri nasıl hızlandırdığını anlattı ve sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için geliştirdikleri iş ortaklıkları hakkında bilgi verdi.

Yeni çipler şarj etme sıklığını dört kata kadar azaltacak

Birleşmiş Milletler 2015 yılında; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve insanlığın refah ve barış içerisindeyaşamasını sağlamak için 17 alt başlıktan oluşan sürdürülebilir kalkınma hedefi belirlemişti. Birleşik Milletler’in değişimin başlangıcında son derece önemli olan, “şirketlerin yüzleşmesi gereken bu stratejik konunun” fikirleri aşarak eylemlere dönüşmesinde etkili oldu.

Sürdürülebilir kalkınmanın tüm insanlığın ortak görevi olduğuna dikkat çeken IBM, şu anda üzerinde çalışılmaya devam edilen çip teknolojisinden bahsetti. Değişen dünya koşullarına yenilikçi fikirlerle uyum sağlayan dev şirket, akıllı telefonların şarj edilme sıklığını azaltacak 2 nm çip teknolojisini duyurdu. Konu üzerinde şirketin yaptığı açıklamaya göre “2nm çipler, akıllı telefonların 4 günde 1 şarj edilmesini sağlayacak ”.

Editörün görüşü:

Günümüzdeki akıllı telefon teknolojisine baktığımızda şarj etme sıklığının ortalama bir kullanıcı içim günde 1, telefonu yoğun kullanan kişiler için ise 2-3 kez olduğunu görüyoruz. Son yıllarda her ne kadar hızlı şarj özellikleri ve yüksek kapasiteli bataryalar geliştirilse de kendimizi sık sık priz ya da powerbank fark etmez herhangi bir güç kaynağına bağlı buluyoruz. Bu nedenle IBM’nin geliştirmekte olduğu çip teknolojisinin hem kullanıcı deneyimi hem de sürdürülebilir kalkınma projelerine katkılarından dolayı gezegenimiz için iyileştirici olacağını düşünüyorum.