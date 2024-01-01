Uzun yıllardır Türk televizyonlarının değişmez bir parçası olan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yılbaşı özel programı, uygulanan yüz filtreleriyle sosyal medyanın diline düştü.

Yılbaşı akşamlarında televizyon kanallarının özel programları oluyor. Star TV de yeni yıla İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show ile merhaba dedi. Programa Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ve Romantik Erhan katıldı. Programla ilgili en çok konuşulan konu ise konuklar ya da performanslar değil uygulanan yüz filtresi oldu.

"Ünlüler, un kurabiyesine döndü"

Sosyal medyada bir kullanıcı, bu durumun nedeni olarak Hülya Avşar'ın daha önce rol aldığı bir dizide de uygulanan filtreyi gösterdi. Bu kullanıcı yorumunda "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar. Her gittiği yere götürüyor. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" ifadelerini kullandı. Filtre ayarının fazla kaçmasıyla konuklar oldukça beyazlamış ve yüz hatları belirsizleşmiş olarak gözüktü.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler: