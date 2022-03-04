İzmo Bilişim ve Masomo'nun Kurucusu İbrahim Akman, İzQ'nun düzenleyeceği İz Bırakanlar etkinliğine katılarak Masomo ve Kafa Topu'nun başarı hikâyesini anlatacak. Etkinliğe katılım tamamen ücretsiz olacak.

İzmir’de girişimcilik, AR-GE ve inovasyon farkındalığını geliştirmeyi ve artan bir refah ortamı sağlamayı hedefleyen İzQ, ünlü girişimcilerin başarı hikâyelerinden oluşan yeni bir sohbet serisi başlatıyor. Girişimcilerin yaşadıklarını öğrenme, tavsiyelerini dinleme ve daha birçok bilgi edinme fırsatının sunulacağı ‘İz Bırakanlar’ serisinin ilk konuğuysa Kurucumuz İbrahim Akman olacak.

Webtekno’nun da bünyesinde bulunduğu İzmo Bilişim ve Kafa Topu ve Basketball Arena oyunlarıyla dünya çapında ses getiren mobil oyun şirketi Masomo’nun Kurucusu İbrahim Akman, İz Bırakanlar’da Masomo ve Kafa Topu’nun başarı hikâyesini paylaşacak. İzmir’den tüm dünyaya yayılan başarı hikâyesini dinleyebileceğiniz etkinliğe katılım tamamen ücretsiz olacak.

Etkinlik 31 Mart'ta

İbrahim Akman’ı konuk edecek İz Bırakanlar etkinliği, 31 Mart saat 14.00’da İzmir/Konak’taki İzQ İnovasyon Merkezi’nin Büyük Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu bu etkinlikte yer almak için yapmanız gereken tek şey, bu bağlantıda bulunan formu doldurarak etkinliğe kayıt olmak!