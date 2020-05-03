Kurucumuz İbrahim Akman, okuduğu kişisel gelişim kitaplarını Twitter hesabı üzerinden paylaşarak bir çekiliş başlattı. Teknoloji dünyasının en köklü girişimleri ve en başarılı girişimcilerinin hikayelerini anlatan 14 başarılı kitap arasından 50 takipçisine hediye verilecek.

Kişisel gelişim alanında dişe dokunur eserlerin sayısı çok çok az. Hatta son yıllarda bu alandaki kitapların çoğu sırf kitap ticareti yapmak için piyasaya sürüldü. Ancak hala iyi hikayeler anlatan, gerçekten okuyan kişiye bir şeyler katan kitaplar da var. Bu kitapları da bizzat olayın içerisinde olan insanlar yazıyorlar. Örneğin Microsoft CEO'su Satya Nadella veya Nike'ın kurucusu Phil Knight gibi...

Kurucumuz ve Masomo CEO’su İbrahim Akman ise özenle seçip okuduğu, çoğunluğu girişimcilerin ve yöneticilerin kendisi tarafından yazılmış 14 kitabı seçti, 50 kişiye rastgele 3 tanesi hediye edeceğini açıkladı. Yapılması gereken şey ise oldukça basit:

Listede hangi kitaplar var?

Microsoft CEO’su Satya Nadella ’nın yazdığı “Yenile” kitabı

’nın yazdığı kitabı Nike’ın kurucusu Phil Knight ’ın otobiyografi kitabı “Ayakkabı Gurusu”

’ın otobiyografi kitabı Gazeteci Yazar Ashlee Vance ’ın yazdığı “Elon Musk” biyografi kitabı

’ın yazdığı biyografi kitabı Teknoloji Yazarı Leander Kahney ’in Apple CEO’su “Tim Cook” biyografi kitabı

’in Apple CEO’su biyografi kitabı Girişimci ve Danışman Marc Randolph ’un Bu İş Asla Tutmaz kitabı

’un kitabı Felsefe profesörü Sondra Bacharach ve Roy T. Cook ’un yazdıkları “Lego Asla Sadece Lego Değildir”

ve ’un yazdıkları İş ve Ekonomi Yazarı John Rossman ’ın Amazon kitabı

’ın kitabı Starbucks’ın sahibi Howard Schultz ’un “Gönlünü İşine Vermek” kitabı

’un kitabı Yazar ve Yönetmen Porter Erisman ’ın Alibaba’nın Dünyas ı kitabı

’ın ı kitabı Eski bir kıdemli Google yöneticisi Laszlo Bock ’un Google Sırları kitabı

’un kitabı Editör ve Yazar George Beahm ’ın Genç Milyarder: Mark Zuckerberg biyografi kitabı

’ın biyografi kitabı Araştırmacı Yazar Ahmet Seyrek ’in Elon Musk biyografi kitabı

’in biyografi kitabı Fortune Editör ve Yazarı Adam Lashinsky ’nin Apple Mucizesi kitabı

’nin kitabı Alphabet Yönetim Kurulu başkanları Jonathan Rosenberg ve Eric Schmidt’in Google Nasıl Yönetiliyor? kitabı

Kitapları kazananlar, 8 Mayıs tarihinde yine İbrahim Akman tarafından Twitter hesabı üzerinden duyurulacak. Listede okumaya değer pek çok kitap var. Herkese bol şans.