Kişisel gelişim alanında dişe dokunur eserlerin sayısı çok çok az. Hatta son yıllarda bu alandaki kitapların çoğu sırf kitap ticareti yapmak için piyasaya sürüldü. Ancak hala iyi hikayeler anlatan, gerçekten okuyan kişiye bir şeyler katan kitaplar da var. Bu kitapları da bizzat olayın içerisinde olan insanlar yazıyorlar. Örneğin Microsoft CEO'su Satya Nadella veya Nike'ın kurucusu Phil Knight gibi...
Kurucumuz ve Masomo CEO’su İbrahim Akman ise özenle seçip okuduğu, çoğunluğu girişimcilerin ve yöneticilerin kendisi tarafından yazılmış 14 kitabı seçti, 50 kişiye rastgele 3 tanesi hediye edeceğini açıkladı. Yapılması gereken şey ise oldukça basit:
Listede hangi kitaplar var?
- Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın yazdığı “Yenile” kitabı
- Nike’ın kurucusu Phil Knight’ın otobiyografi kitabı “Ayakkabı Gurusu”
- Gazeteci Yazar Ashlee Vance’ın yazdığı “Elon Musk” biyografi kitabı
- Teknoloji Yazarı Leander Kahney’in Apple CEO’su “Tim Cook” biyografi kitabı
- Girişimci ve Danışman Marc Randolph’un Bu İş Asla Tutmaz kitabı
- Felsefe profesörü Sondra Bacharach ve Roy T. Cook’un yazdıkları “Lego Asla Sadece Lego Değildir”
- İş ve Ekonomi Yazarı John Rossman’ın Amazon kitabı
- Starbucks’ın sahibi Howard Schultz’un “Gönlünü İşine Vermek” kitabı
- Yazar ve Yönetmen Porter Erisman’ın Alibaba’nın Dünyası kitabı
- Eski bir kıdemli Google yöneticisi Laszlo Bock’un Google Sırları kitabı
- Editör ve Yazar George Beahm’ın Genç Milyarder: Mark Zuckerberg biyografi kitabı
- Araştırmacı Yazar Ahmet Seyrek’in Elon Musk biyografi kitabı
- Fortune Editör ve Yazarı Adam Lashinsky’nin Apple Mucizesi kitabı
- Alphabet Yönetim Kurulu başkanları Jonathan Rosenberg ve Eric Schmidt’in Google Nasıl Yönetiliyor? kitabı
Kitapları kazananlar, 8 Mayıs tarihinde yine İbrahim Akman tarafından Twitter hesabı üzerinden duyurulacak. Listede okumaya değer pek çok kitap var. Herkese bol şans.