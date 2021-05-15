İçişleri Bakanlığı'ndan ‘Şampiyonluk Kutlama’ Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, bugün 20:30’da oynanacak üç karşılaşmayla şampiyon ismin kim olacağı heyecanla beklenirken ‘şampiyonluk kutlama’ genelgesi yayınladı. Genelgede asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi, kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmalarına izin verilmeyeceği açıklandı.

Halen ülkemizi etkilemeye devam eden koronavirüse karşı aldığımız önlemler, tüm sosyal etkinlikler gibi birlikte stadyumlarda veya toplanarak maç izleme deneyimimizi de engelledi. Fakat bu durum, futbol hayranlarını belki de en fazla bu yıl etkilemiştir. Spor Toto Süper Lig, bu yıl özlediğimiz ve uzun bir süredir görmediğimiz şampiyonluk rekabetine ev sahipliği yapıyor.

Ülkemiz futbolunun üç büyükleri olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, ligin son haftasına girerken puan tablosunun ilk üç sırasında yer alıyor. Tabloda Beşiktaş ve Galatasaray 81'er puanla birinci ve ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe, 79 puanla üçüncü sırada takip ediyor. Bu hafta oynanacak mücadeleler, şampiyonluğun da kaderini belirleyecek. Elbette şampiyon takım taraftarlarının da yakın geçen bu rekabet sonucunda bir tür kutlama yapmaları bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı kutlamalara yönelik genelge yayınladı:

İçişleri Bakanlığı da valiliklere gönderdiği genelgeyle olası şampiyonluk kutlamalarına yönelik kurallar belirledi. Spor Toto Süper Lig’de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede gerekli tedbirlerin alınması istendi. Genelgede asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi ve valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi. Ayrıca şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Şampiyon bugün belli oluyor:

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu, bugün 20:30’da başlayacak üç karşılaşmayla belirlenecek. Fenerbahçe Kayserispor’a karşı, Galatasaray, Yeni Malatya’ya karşı ve Beşiktaş, Göztepe’ye karşı oynayacak. Takımların aldıkları sonuçlar, şampiyonun da kim olacağına hükmedecek.