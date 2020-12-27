İçişleri Bakanlığı'ndan Yeni Yılbaşı Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinden itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 ilin valiliğine ek genelge gönderdi. Genelgeye göre hiçbir mekânda yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek ve sosyal medya takip edilecek.

İçişleri Bakanlığı, gün içerisinde yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili 81 ilin valiliğine ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin düzenlenmemesinin "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yılbaşı öncesi salgınla mücadele kapsamında her türlü önlemin alındığını, gerekirse müdahale edileceğini dile getirmişti. Ek genelgeyle birlikte konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekânda yılbaşı kutlaması yapılmasına izin verilmeyecek.

Kısıtlamalar 31 Aralık Perşembe günü akşam 21.00'dan itibaren başlayacak:

Valiliklere gönderilen genelgede normal şartlarda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacağı da tekrardan hatırlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan aykırılıklar takip edilecek

Bununla birlikte yılbaşı gecesi uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki COVID-19 tedbirlerinin, İçişleri Bakanlığı güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edileceği bildirildi. COVID-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık ise siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.

Toplamda 4 gün sürecek kısıtlamalar süresince engelliler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanması için vali ve kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak, herhangi bir aksamaya ya da boşluğa meydan verilmeyecek.