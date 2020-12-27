Türk-İş, Asgari Ücret İçin Bekledikleri Rakamı Açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün yaptığı açıklamada asgari ücret tutarına ilişkin 3 bin TL'nin altında teklif getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde TÜİK, en fazla 2.792,10 TL ve en az 2.339,10 TL'lik asgari ücret teklifi sunmuştu.

2021 yılına girmeye yaklaşırken ülkemizde en fazla merak edilen konulardan birisi de yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağıydı. 2020 yılı için brüt 2.943 TL ve net 2.324 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Yeni asgari ücret tutarının ne kadar olması gerektiği hakkında teklifler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı gerçekleşmişti. Bu toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında asgari ücreti ağır, orta ve hafif işler olmak üzere üç farklı kategori şeklinde sunmuştu. Bu kategorilerde önerilen asgari ücret tutarı sırasıyla 2.792,10 TL, 2.507,70 TL ve 2.339,10 TL'ydi.

3 bin TL'nin altında teklif getirilmemeli:

TÜİK'in bu açıklamasının ardından bugün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından 2021 yılı asgari ücretlerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili 3.000 TL'nin altında bir teklif getirilmemesi gerektiğini söyledi. Ergün Atalay'ın açıklaması şu şekildeydi:

"İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

2021 yılı için asgari ücretin belirlenmesinin yapılacağı Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısı yarın saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Toplantı sonunda 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Asgari ücret, işçi, işveren ve devleti temsil eden 5'er kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.