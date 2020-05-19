Icona, Tasarım Harikası Yatı Fibonacci’yi Tanıttı

Tasarladığı elektrikli ve otonom konseptlerle özellikle son yıllarda adından söz ettiren ve tüketicilerin beğenisini kazanan otomobil tasarım firması Icona Tasarım Grubu, kendi sınıfında eşi benzeri olmayan yeni yatını tanıttı.

Sektörde var oluşunun 10. yılını kutlayan Icona firması, sahip olduğu yenilikçi tasarımıyla oldukça farklı bir görüntüye sahip olan elektrikli yatını tanıttı. Icona Başkan Vekili ve Global Tasarım Müdürü Samuel Chuffart, 10. yılları şerefine tasarladıkları bu yeni yatta 2018 yılında Cenevre’de tanıttıkları araç konsepti olan Nucleus’tan ilham aldıklarını ifade etti.

Aslında tasarım açısından aynı olmayan iki konseptin ortak noktalarınınsa aynı ilham verici düşünceden ortaya çıkmaları olduğunu belirten Samuel Chuffart, Nucleus konseptinin de yalnızca direksiyonun kaldırıldığı bir araç olmadığını ifade etti.

Doğadan ilham alan fütüristik tasarım:

Hem Nucleus hem de yeni tasarım harikası olan Fibonacci’nin merkezinde her şeyin fütüristik bir temelle doğadan ilham alınarak tasarlanabilmesi bulunuyor. Daha önce tanıttıkları şehir içi kullanımına yönelik araçları sonrasında deyim yerindeyse denize açılan firma, yeni Fibonacci yatını tüketicilerin beğenisine sundu. Tamamen fütüristik bir tasarıma sahip olan ve enerji türü olarak elektrikle çalışan yat, tüketicilere denizcilikte yeni bir deneyim yaşama fırsatı sunmak istiyor.

Tasarımında birçok açıdan doğadan etkilenilen bu tasarım harikası yat, sunduğu asimetrik tasarım ögeleriyle akıllara deniz kabuğunu getiriyor diyebiliriz. Üstü tamamıyla güneş panelleriyle kaplı olan Fibonacci, genel tasarımıyla devasa bir piyanoyu anımsatıyor.

Son olarak 16,7 metre uzunluğundaki yat, gücünü her biri iki adet 340 kW enerji sağlayan pil grubundan oluşan 200 kW enerji kapasitesine sahip bir çift motordan alıyor. Böylelikle, Fibonacci kullanıcılarına en az 12 saat kesintisiz yolculuk sunuyor.

Denizcilik adına son derece hoş bir yenilik getiren bu tasarım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.