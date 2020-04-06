Modifiye motosikletler üreten Zillers Garage, en çarpıcı tasarımlarından birini gerçeğe dönüştürdü. Şirket, yeni özel yapım BMW R9T motosikletiyle futuristik bir çizgi ortaya koydu.

Rusya merkezli Zillers Garage, John Red Design tarafından tasarlanan özel bir motosiklet üretti. BMW R9T'yi temel alarak özel olarak üretilen motosiklet, 1.170 cc'lik boxer motoru hariç tüm dış bileşenleri alüminyum parçalarla değiştirilerek fütüristik bir görünüm kazandı.

Motosiklet modifiyeleriyle daha önce Dünya Şampiyonluğu ve Rusya Şampiyonluğu kazanan Mikhail Smolânovym, yeni tasarladıkları BMW R9T'yi Motovesna Motosiklet Fuarı'nda tanıtmayı planlıyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle motosiklet, internet üzerinden tanıtıldı.

Fütüristik bir tasarımla baştan tasarlandı

Özel üretim BMW R9T'yi oluşturmak için ilk adım CAD (bilgisayar destekli tasarım) modellemesini kullanmak oldu. Motosikletin taslağının John Red Design tarafından yapılmasının ardından Mikhail Smolânovym, motosikleti bisikleti mümkün olduğunca yere yakınlaştırmak için süspansiyon kurulumunu değiştirdi.

Motosikletin gövdesi, tüm mekanik parçaları gizlemek için fütüristik bir tasarımı hedefleyen alüminyum bir gövdeyle kaplandı. Sadece motosikletin 1.170 cc'lik boxer motoru görünür kaldı. Motorun güç çıkışı ile ilgili teknik detay verilmedi. Motor, standart olarak 110 beygir gücü (7.750 rpm) üretiyor.

Smolânovym, özel tasarım BMW R9T'nin havalı süspansiyonunu ayarlamak için ön freni ve debriyaj kollarını uzaktan kontrol sağlayan düğmelerle modifiye etti. Pistonlar ve yağ keçesi gibi diğer bileşenler, frenlerin ve debriyajın özelliklerini korumak için orijinal olarak kullanıldı.

İşlevsel bir kullanım içim modifiye edildi

Motosikletin egzoz sistemi el yapımı olarak özel üretildi. Bisiklete Brembo frenler ve özel çok parçalı jantlar takılırken, süspansiyon yüksekliği azaltıldı. Ayrıca, far, kuyruk ünitesi ve gösterge paneli de de özel olarak üretildi. Smolânovym, koltuğun altına bir depolama alanı yerleştirmeyi ihmal etmedi. Motorda akıllı telefonları şarj etmek için bir USB girişi de yer alıyor.

Bu özel yapım BMW R9T, sadece bir fuar motosikleti olarak mı kalacak yoksa satışa sunulacak mı henüz bilinmiyor. Zillers Garage, motosikleti üretme amacı hakkında henüz açıklama yapmadı.