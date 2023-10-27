Türkiye’nin lider kripto para borsalarından ICRYPEX, beklenen yerel tokeni ICRYPEX TOKEN (ICPX)’i ön satışa çıkardı. ICPX, ön satışa özel bir indirimle satın alınabilecek.

Ülkemizde güvenli kripto işlemleri denince akla gelen ilk isimlerden olan, Avrupa’da iki ülkede VASP lisansına sahip kripto varlık platformu ICRYPEX, Metamask, Trust Wallet gibi merkeziyetsiz blok zinciri teknolojileriyle entegre, C-Chain kullanılarak geliştirilen ICRYPEX TOKEN (ICPX)’i ön satışa çıkardı.

Yatırımcılarına pek çok avantaj sunan ve amacı kısa sürede kâr elde etmek olmayan yatırımcıların dikkatini çekecek ICPX, sunduğu uzun süreli büyüme odaklı token dağıtım yapısı ile de dikkat çekiyor.

ICPX'in yol haritası hazır, ön satışta %20 indirim var:

ICRYPEX, ICPX ile birlikte kullanıcılarına planlanmış ve güçlü bir yol haritası da sunuyor. Yatırımcılara yönelik avantajlarla kurgulanmış bu yol haritasına göre ICRYPEX TOKEN, ICRYPEX’in ''Likidite Kazanç Paylaşımı'' ve ''İkili Yatırım'' gibi pek çok finansal varlığı için temel ürün olarak konumlandırılmış durumda.

Ayrıca ICRYPEX’in kullanıma sunacağı NFT platformunda da ICRYPEX TOKEN merkez ürün olarak planlanmış. Kısacası ICRYPEX, tokenini satın alacak yatırımcılara fonksiyonel bir ürün sunmaya özen göstermiş ve böylece kullanıcılara dijital varlıkları satın almak, satmak ve ticaretini yapmak için güvenli bir seçenek sunmuş oldu.

Ön satış sayfasına buradan ulaşabileceğiniz ICPX'in yüzde 20 indirimli yapılacak ön satışı sonrasında ise ön satış rezervinde kalan tokenlar ödül havuzuna aktarılacak ve sonrasında dolaşımdaki token sayısı daha kısıtlı olacak.

Amaç katma değeri olan bir proje geliştirmek:

Ön satışa sundukları yeni ürünleri hakkında konuşanICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, ICRYPEX TOKEN’ı çıkarmalarındaki asıl amaçlarının katma değeri olan bir proje geliştirmek olduğunu vurgulayarak ''Türkiye’deki varlığımızı sağlamlaştırdığımız bu dönemde, ICRYPEX olarak global entegrasyonlarımıza hız kazandırdık. Global kripto para ekosisteminde olan ürünleri de çok yakın süre içerisinde bünyemize entegre ederek ICRYPEX TOKEN’ın tüm bu hizmetlerde temel fonksiyonel ürün olmasını istedik. Çok yakında bir Avrupa ülkesinde daha lisansımız onaylanacak. Halihazırda dünyanın farklı coğrafyalarından müşteri alıyoruz, küresel ödeme hizmetleri aracıları ile çalışıyoruz. 2024 yılı, bu entegrasyonları hızlandıracağımız bir yıl olacak. Bu sebeple ICRYPEX TOKEN için doğru şartların oluştuğunu ve doğru zamanın geldiğini düşünüyoruz.” sözleriyle gelecek planlarını da özetledi.

Eğer ICPX dikkatinizi çektiyse, buraya tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz. Ayrıca tokenin whitepaper'ına buradan ulaşabilir ve daha detaylı inceleyebilirsiniz.