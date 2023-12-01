Önde gelen kripto para borsası ICRYPEX, Avrupa'nın en büyük kripto etkinliklerinden olan Kripto Fest 2023'e İstanbul'da ev sahipliği yaptı. 25 Kasım'da gerçekleştirilen etkinliğe, alanında önemli isimler de dahil binlerce kişi katıldı

Türkiye’nin lider kripto para borsalarından ICRYPEX, Avrupa’nın en büyük kripto etkinliklerinden biri olan Kripto Fest 2023’e ana sponsor olarak ev sahipliği yaptı. Etkinlik, 25 Kasım günü İstanbul’un popüler etkinlik alanlarından biri olan UNIQ Hall’da düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen dev kripto ve ekonomi etkinliğine 2000’den fazla kişi katıldı. Kripto Fest 2023, ayrıca birçok ünlü ismi de ağırladı.

Ünlü ekonomistler, gazeteciler, kripto uzmanları ve teknoloji yöneticileri Kripto Fest 2023’teydi

UNIQ Hall’da gerçekleştirilen etkinliğe, ekonomistlerden gazetecilere, teknoloji yöneticilerinden kripto uzmanlarına kadar birçok alanda ünlü isim katıldı. Özlem Gürses, Emin Çapa, Atilla Yeşilada, Uğur Gürses, Fatih Altaylı, Ali Perşembe, Prof. Dr. Cem Say, Murat Muratoğlu, Selçuk Geçer ve Gökalp İçer gibi önemli isimler, katılımcılara küresel ve yerel ekonomiye ilişkin sunumlar yaptı.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, etkinlikle ilgili “Kripto Fest 2023’e katılan ziyaretçiler, alanında uzman birçok isimle bir araya gelme fırsatını buldu. Bunun da bizim finans okuryazarlığını tabana yayma ve yatırımcıların bilgilenmesini sağlama vizyonumuzun hayata geçmiş hâli olduğunu söyleyebilirim.” İfadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, deneyim alanlarını ziyaret ederken finansal okuryazarlık, piyasaların durumu ve Türkiye ekonomisi gibi konularda uzmanların katılımıyla önemli bilgilere erişme imkânı yakaladı.