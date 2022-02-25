ICRYPEX’in 30 TL’lik BTC Hediye Ettiği Kampanyada Son 3 Gün

Türkiye’nin en popüler kripto para borsalarından ICRYPEX’in katılımcılara 30 TL karşılığında Bitcoin hediye ettiği kampanyasında artık son günlere gelindi. 28 Aralık’ta sona erecek kampanyayı kaçırmak istemiyor ve kripto para dünyası ile tanışmak için can atıyorsanız, bu haberimizde yapmanız gerekenleri yeniden anlatacağız.
ICRYPEX’in başlattığı kampanyanın en dikkat çeken özelliği, hediye edilen 30 TL’lik Bitcoin’in istenildiği gibi kullanılabiliyor oluşu. Yani dileyen tüketiciler, bu parayı doğrudan nakite çevirebiliyorlar. Dileyenlerse 30 TL’lik Bitcoin’i farklı bir altcoine dönüştürüp, kripto para ticareti yapmaya başlayabilirler.
30 TL’lik Bitcoin hediyesini almak için yapmanız gerekenler:
- Adım #1: ICRYPEX mobil uygulamasını indirin,
- Adım #2: Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın,
- Üyeliği tamamladıktan sonraki 15 iş günü içerisinde 30 TL’lik Bitcoin’i cüzdanınızda görebilirsiniz.
- Adım #3: Bitcoin’leri cüzdanınızda bekletebilir, piyasa bölümünde diğer kripto para birimlerine çevirebilir, nakde çevirebilirsiniz.
Son olarak, kampanya kapsamında 50 bin kişilik katılımcı sınırı olduğunu ve bu bağlamda katılımcıların ciddi bir bölümünün tamamlandığını belirtelim. Eğer 50 bin kişilik kontenjan 28 Şubat’tan önce dolarsa, kampanyanın daha erken tamamlanma hakkı var. Bu yüzden eğer bu sektörle ilgileniyorsanız, yukarıdaki işlemleri bir an önce yapmanız gerektiğini unutmayın.