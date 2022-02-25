ICRYPEX’in 30 TL’lik BTC Hediye Ettiği Kampanyada Son 3 Gün

Kripto para borsası ICRYPEX’in katılımcılara 30 TL’lik Bitcoin dağıttığı kampanyada sona gelindi. 50 bin kişilik kontenjan da bu kontenjanın dolması için verilen son gün olan 28 Şubat tarihi de yaklaşmış durumda. Peki bu kampanyaya katılmak için ne yapmanız gerekiyor?

Türkiye’nin en popüler kripto para borsalarından ICRYPEX’in katılımcılara 30 TL karşılığında Bitcoin hediye ettiği kampanyasında artık son günlere gelindi. 28 Aralık’ta sona erecek kampanyayı kaçırmak istemiyor ve kripto para dünyası ile tanışmak için can atıyorsanız, bu haberimizde yapmanız gerekenleri yeniden anlatacağız.

ICRYPEX’in başlattığı kampanyanın en dikkat çeken özelliği, hediye edilen 30 TL’lik Bitcoin’in istenildiği gibi kullanılabiliyor oluşu. Yani dileyen tüketiciler, bu parayı doğrudan nakite çevirebiliyorlar. Dileyenlerse 30 TL’lik Bitcoin’i farklı bir altcoine dönüştürüp, kripto para ticareti yapmaya başlayabilirler.

30 TL’lik Bitcoin hediyesini almak için yapmanız gerekenler:

Adım #1: ICRYPEX mobil uygulamasını indirin, Android için buradan iPhone için buradan Huawei için buradan

Adım #2: Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın, Üyeliği tamamladıktan sonraki 15 iş günü içerisinde 30 TL’lik Bitcoin’i cüzdanınızda görebilirsiniz.

Adım #3: Bitcoin’leri cüzdanınızda bekletebilir, piyasa bölümünde diğer kripto para birimlerine çevirebilir, nakde çevirebilirsiniz.

Son olarak, kampanya kapsamında 50 bin kişilik katılımcı sınırı olduğunu ve bu bağlamda katılımcıların ciddi bir bölümünün tamamlandığını belirtelim. Eğer 50 bin kişilik kontenjan 28 Şubat’tan önce dolarsa, kampanyanın daha erken tamamlanma hakkı var. Bu yüzden eğer bu sektörle ilgileniyorsanız, yukarıdaki işlemleri bir an önce yapmanız gerektiğini unutmayın.