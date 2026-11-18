Apple’ın yeni akıllı ev asistanı HomeView’u ilk deneyenler, cihazın günlük kullanımda zaman zaman aksadığını söylüyor.

HomeView, Apple’ın evde ortak kullanım için tasarladığı ekranlı bir akıllı ev asistanı. Siri’ye seslenip zamanlayıcı kurmak ya da müzik açmak mümkün. Cihaz, yüz ve ses tanımayla kimin kullandığını ayırt edip o kişinin profilini açacak şekilde tasarlanmış.

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İlk kullanıcı yorumlarına bakılırsa işler her zaman böyle yürümüyor. Sosyal medyada ve destek forumlarında paylaşılan şikâyetlerden biri, HomeView’un eşleştirildiği cihazlarla bağlantısının zaman zaman kopması. Apple’ın bildirilen hatalar için yazılım güncellemeleri hazırladığı belirtiliyor.

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Siri bazen alarmı bile kuramıyor

Siri, alarm ya da zamanlayıcı kurması istendiğinde bazen hata veriyor. Kimi zaman yükleme bir türlü bitmiyor, kimi zaman da ekranda “Siri İndiriliyor” yazısı kalıyor. Müzik açması istendiğindeyse şarkı HomeView yerine eşleştirilmiş iPhone’da çalmaya başlayabiliyor.

Profil değişmeyince mesajlar ekranda kalıyor

HomeView, ekranın başındaki kişiyi yüzünden ve sesinden tanıyıp ona ait profili açacak şekilde tasarlanmış. Ancak cihazın asıl kullanıcısı yakındayken başka bir profile geçemeyebiliyor. Bu durumda ekranın başına geçen kişi, asıl kullanıcının mesajlarını ve takvim etkinliklerini görebiliyor.

Ekranı ayırmak zor, iç parçaları sökmek daha da zor

Profilin değişmemesi bir yazılım hatası. Cihazın bir parçası arızalandığındaysa başka bir sorun çıkıyor. HomeView’u açmak da kolay değil. Elektronik cihazlar için tamir rehberleri yayımlayan iFixit, HomeView’u söküp inceledi. Ekibe göre cihazı açmak, Apple’ın Siri’yle çalışan akıllı hoparlörü HomePod’un ikinci neslini açmaktan daha zor. Ekranı yerinde tutan güçlü yapışkan, daha ilk adımda işi zorlaştırmış. Ekranı ayırdıktan sonra da ekip, içerideki hoparlörlerden birini çıkarmaya çalışırken hoparlör ikiye kırılmış.