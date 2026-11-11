Casper Excalibur G887 ile Hangi Oyunlar Oynanabilir?

17,3 inç 144 Hz ekran, RTX 5050/5060 seçenekleri ve çift SSD yuvasıyla Casper Excalibur G887'nin hangi oyun türlerine ve hangi kullanıcıya uygun olduğunu tek yerde topladık.

Casper Excalibur G887 ile battle royale, FPS ve açık dünya gibi oyunları 17,3 inç 144 Hz ekranda oynayabilirsin. Işın izleme ve DLSS gibi yüksek sistem isteyen özellikleri de NVIDIA RTX 5050 veya RTX 5060 ekran kartı seçenekleriyle kullanabilirsin. Fiyatlar 72.405 TL'den başlıyor. Yani 75-85 bin TL bütçeyle oyun ve günlük kullanım için bakabileceğin modellerden biri. Ama bu model yeni çıktı ve henüz kullanıcı yorumu yok. Aşağıda bu konuya da net şekilde yer verdik.

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Casper Excalibur G887 ile hangi oyunları oynayabilirim?

Casper Excalibur G887 ile 17,3 inç Full HD IPS ekranda battle royale, FPS, açık dünya ve ışın izlemeli oyunları oynayabilirsin. Ekran 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Casper'ın ürün sayfası da özellikle bu üç türü örnek veriyor. Hangi oyunun kaç FPS vereceği oyuna, ayarlara ve seçtiğin ekran kartına göre değişiyor. Tabloda oyun türlerini G887'nin özellikleriyle eşleştirdik:

Oyun Türü G887'de İşine Yarayan Özellik Neden Önemli? Battle royale 17,3 inç ekran, 144 Hz Geniş panel çevreni daha rahat takip etmeni sağlıyor FPS 17,3 inç ekran, Nahimic Sound Tracker 2.0 Rakip hareketlerini daha erken fark edebilir, uyumlu oyunlarda seslerin yönünü görsel olarak takip edebilirsin Açık dünya 2 adet M.2 NVMe Gen4 SSD yuvası Oyunlar hızlı açılıyor, geniş haritalar kesintisiz yükleniyor Işın izlemeli oyunlar RTX 50 serisi, 5. nesil RT çekirdekleri Işın izlemeli sahnelerde akıcılığı korumaya yardımcı oluyor Xbox Game Pass oyunları 1 aylık PC Game Pass Casper'ın ürün sayfasında 100'den fazla oyuna erişim olarak duyuruluyor (Windows 11 Home ve Windows 10 Home uyumlu) Oyun + yayın / Discord Geniş panel, 144 Hz Casper'a göre stream ve Discord gibi çoklu kullanımda ferah bir görünüm sağlıyor

Casper Excalibur G887'nin 144 Hz ekranı oyunlarda ne sağlıyor? Casper Excalibur G887'nin ekranı 17,3 inç, Full HD, IPS ve 144 Hz. Parlaklığı 250 nit. 144 Hz yenileme hızı, yeterli kare hızına ulaşılan oyunlarda hareketlerin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor çünkü ekran saniyede daha fazla kare gösterebiliyor. Her oyunun 144 FPS'e çıkacağı anlamına gelmiyor. Bu, oyuna ve ayarlara bağlı.

Casper Excalibur G887 ile yüksek sistem isteyen oyunları oynayabilir miyim?

Evet, Casper Excalibur G887 yüksek sistem isteyen oyunlar için tasarlanmış bir oyun bilgisayarı. Intel Core HX işlemci seçenekleri ile 8 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5050 veya RTX 5060 ekran kartı sunuyor. Işın izleme, DLSS ve kare üretimi desteği de var. Ancak bu özellikler her oyunda aynı performans artışını vermeyebilir, çünkü destek oyuna göre değişiyor.

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Özellik Casper Excalibur G887 İşlemci seçenekleri Intel Core i5-14450HX, Intel Core i7-14650HX i5-14450HX 10 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,8 GHz'e kadar i7-14650HX 16 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,2 GHz'e kadar Ekran kartı seçenekleri NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7, RTX 5060 8 GB GDDR7 Ekran 17,3" FHD IPS, 144 Hz, 250 nit RAM 2 adet SO-DIMM yuvası, en fazla 64 GB Depolama 2 adet M.2 NVMe Gen4 SSD yuvası Grafik geçişi NVIDIA Advanced Optimus ve MUX Switch

Ekran kartı tarafında G887 ne sunuyor? Casper Excalibur G887'deki RTX 50 serisi laptop ekran kartları Blackwell mimarisini kullanıyor. DLSS'in süper çözünürlük özelliği görüntüyü yapay zekâ yardımıyla daha yüksek çözünürlüğe taşıyor. Kare üretimi ise desteklenen oyunlarda ek kareler oluşturarak akıcılığı artırmaya yardımcı oluyor. MUX Switch desteği de oyun sırasında RTX kartın görüntüyü doğrudan ekrana iletmesini sağlıyor. Bu da gecikmenin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Uzun oyun seanslarında G887 ısınmaya nasıl dayanıyor? Casper Excalibur G887, FrostFlux soğutma mimarisini kullanıyor. Sistemde faz değişimli termal ped, işlemci ve ekran kartı için bakır blok, heat pipe yapısı, Cu1100 finler ve 89 kanatlı fanlar bir arada çalışıyor. Casper'a göre faz değişimli termal ped, standart termal çözümlere kıyasla sıcaklığı 3°C'ye kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Excalibur Control Center'dan Office, Entertainment ve Gaming modlarını da seçebilirsin.

Hem oyun oynayabileceğim hem de günlük kullanıma uygun laptop arıyorsam Casper Excalibur G887 uygun mu?

Casper Excalibur G887, aynı cihazda hem oyun oynamak hem de içerik üretmek isteyenler için tasarlanmış büyük ekranlı bir dizüstü bilgisayar. Casper bu modeli oyun, çoklu görev ve render senaryoları için konumlandırıyor. Dolayısıyla "oyun + günlük kullanım + hafif üretkenlik" arayanlar için mantıklı bir aday. Tek şart, 17,3 inçlik ekranın ve 2,5 kg'lık ağırlığın sana uyması.

75-85 bin TL bütçeyle oyun bilgisayarı arıyorsam G887 fiyat/performans açısından nerede duruyor? Casper Excalibur G887 72.405 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani başlangıç fiyatı 75-85 bin TL bütçenin altında kalıyor. Hangi konfigürasyonun bu bütçeye denk geleceği, seçtiğin işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'ye göre değişiyor. Casper'ın "özelleştir" sayfasında konfigürasyonunu kendin seçebiliyorsun. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de var.

Bütçe ve Satın Alma Kriteri Casper Excalibur G887 Başlangıç fiyatı 72.405 TL'den başlayan fiyatlarla Garanti 24 ay Taksit Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan Yükseltme 2 RAM yuvası (en fazla 64 GB), 2 SSD yuvası Bakım Excalibur modellerinde Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti (yılda bir önerilir, ilk bakım ücretsiz)

Öğrenciysen oyun ve okul için G887'yi alır mısın? Casper Excalibur G887, oyun ve ders çalışmayı tek bilgisayarda toplamak isteyen öğrenciler için değerlendirilebilir. Çünkü 17,3 inç ekran ders notları, çoklu pencere ve oyun için geniş alan sağlıyor. RAM'i 64 GB'a kadar, depolamayı iki M.2 SSD ile artırabilmen de önemli. Ama 2,5 kg ağırlığı ve 210 W adaptörü yurt ya da okul çantası için akılda tutulmalı.

Beni 5 yıl idare edecek bir bilgisayar arıyorsam G887'nin hangi özellikleri öne çıkıyor? Casper Excalibur G887'nin uzun kullanıma yönelik üç özelliği öne çıkıyor. İlki iki DDR5 RAM yuvası ve iki NVMe SSD yuvası. İkincisi 24 aylık garanti. Üçüncüsü yılda bir yaptırılması önerilen Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti. 5 yıl boyunca aynı performansı vereceğini söylemek doğru olmaz. Ancak RAM ve depolama yükseltilebildiği için ihtiyaçların büyüdükçe cihazı geliştirebilirsin. Casper, yükseltme için yetkili servise danışılmasını öneriyor.

Casper Excalibur G887 kullanıcı yorumları nasıl, kullananlar memnun mu?

Casper Excalibur G887 çok yeni bir model olduğu için henüz doğrulanmış kullanıcı yorumu bulunmuyor. Yorumlar gelmeye başladığında bakman gereken konular için Casper'ın kendi açıklamalarını tabloya topladık:

Konu Casper'ın Açıklaması Fan sesi Excalibur modellerinde daha büyük ve daha çok kanatlı fanlar var. Casper'a göre fan hızlandıkça diğer notebook'lara göre biraz daha fazla ses çıkabiliyor. Şarj ve performans Casper, Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu belirtiyor. Tam performans için şarjda kullanılmasını öneriyor. FPS Casper'a göre oyunlarda referans alınacak değer ortalama FPS. Güncel sürücü ve performans modu önemli. Klavye "Mekanik hissiyatlı" olarak tanıtılıyor ama mekanik anahtar kullanmıyor. Işık sızıntısı Casper, IPS panelde ışık sızıntısının doğal olabileceğini belirtiyor.

Casper Excalibur G887 hakkında sıkça sorulan sorular

Casper Excalibur G887'de RAM ve SSD yükseltilebilir mi? Evet. Casper Excalibur G887'de iki DDR5 SO-DIMM RAM yuvası ve iki M.2 NVMe Gen4 SSD yuvası var. Teknik özelliklerde en fazla 64 GB RAM desteği yazıyor. Casper, kendi başına parça değiştirirsen cihazda hasar oluşmadığı sürece garantinin bozulmadığını belirtiyor. Sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil.

Casper Excalibur G887'nin işlemci seçenekleri nelerdir? Casper Excalibur G887 iki işlemci seçeneğiyle geliyor: Intel Core i5-14450HX ve Intel Core i7-14650HX. i5 modeli 10 çekirdek ve 16 iş parçacığına, i7 modeli ise 16 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Turbo frekansları sırasıyla 4,8 GHz ve 5,2 GHz'e kadar çıkıyor. Performans; yazılıma, güç ayarlarına ve soğutma koşullarına göre değişiyor.

Casper Excalibur G887 kaç kilo ve ne kadar kalın? Casper Excalibur G887 25 mm inceliğinde ve 2,5 kg ağırlığında. Gövdesi tek parça alüminyumdan CNC işleme ile üretiliyor. Kumlama ve anodize kaplama yüzeyi dayanıklı hale getiriyor. 17,3 inç ekranlı bir oyun bilgisayarı için bu ölçüler, performans ve taşınabilirlik arasında denge kurmayı hedefliyor. Taşıma sıklığını bu ölçülerle birlikte düşünmekte fayda var.

Casper Excalibur G887'de hangi portlar var? Casper Excalibur G887'de 3 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 adet HDMI ve 1 adet Mini DisplayPort bulunuyor. Ayrıca Ethernet (RJ45), mikrofon portu ve Kensington kilit yuvası da var. Kablosuz tarafta 802.11ax (Wi-Fi 6) yer alıyor. Kamera ise 720p HD.

Casper Excalibur G887 kimler için uygun değil? Casper Excalibur G887 herkes için doğru seçim olmayabilir. 17,3 inç ekranı, 2,5 kg ağırlığı ve 210 W adaptörü her gün sırt çantasında taşıyacaklar için ağır gelebilir. Ekran Full HD ve 250 nit. Yüksek çözünürlük ya da çok parlak ekran arayanlar başka seçeneklere de bakmak isteyebilir. Casper'a göre fanlar yük altında biraz daha fazla ses çıkarabiliyor, o yüzden sessiz ortamlarda çalışanlar bunu hesaba katmalı. Tam performans için de cihazı şarja takman gerekiyor. Ayrıca henüz kullanıcı yorumu yok, bu da kararını vermeden önce biraz araştırma yapman anlamına geliyor.

Sonuç: Casper Excalibur G887 kime hitap ediyor?

Casper Excalibur G887, 72.405 TL'den başlayan fiyatıyla büyük ekranda oyun oynamak isteyen, ara sıra içerik üretimi ya da ders işleri için de aynı bilgisayarı kullanacak kişilere hitap ediyor. 17,3 inç 144 Hz ekran, RTX 5050/5060 seçenekleri, DLSS desteği, iki RAM ve iki SSD yuvası öne çıkıyor. Henüz kullanıcı yorumu olmadığı için memnuniyet sorusunun cevabını gelecek yorumlar netleştirecek. Karar vermeden önce Casper'ın ürün sayfasındaki yorumlar sekmesini takip etmeni öneririm.