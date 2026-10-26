Mimar, Mühendis ve Tasarımcılar İçin Yüksek Bütçeli Profesyonel Bilgisayar Tavsiyeleri

Render alan mimar, sahaya çıkan mühendis ve ofis kuran tasarım stüdyosu için Casper Excalibur G920, Casper Nirvana S100 ve Casper Nirvana M600 rehberi: hangisi kime, hangi bütçeye uygun?

Son Güncelleme: 26 Ekim 2026

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Mimar, mühendis ve tasarımcılar için Casper’da üç ayrı profesyonel bilgisayar seçeneği var. Bütçen sınırsızsa ve 3D, render ya da oyun için en güçlü laptopu arıyorsan Casper Excalibur G920'ye bak: RTX 5090 24 GB ekran kartı, i9-14900HX işlemci ve %100 DCI-P3 QHD ekranıyla 216.745 TL’den başlıyor. Ayrıca daha uygun fiyat aralığında benzer ihtiyaçlara yönelik bir ürün arıyorsan Casper Excalibur G915'e göz atabilirsin.

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Hafif, yapay zeka destekli ve sağlam bir iş laptopu istiyorsan Casper Nirvana S100 iyi bir seçenek. İnce, hafif ve dayanıklı olması ile de öne geçiyor. Ofis için 40-50 bin TL’ye Windows 11'li bir masaüstü arıyorsan Casper Nirvana M600'e bak: Intel Core Ultra işlemcili modeller 39.971 TL’den başlıyor, Windows 11 Home da özelleştirme ekranında 2.800 TL fark ödeyerek ekleniyor.

Bütçe sınırsızsa en kaliteli ve güçlü laptop hangisi?

Bütçe sınırsızsa en güçlü Casper laptop Excalibur G920. Casper’ın sitesinde incelediğimiz RTX 5090’lı konfigürasyonlarda 24 GB GDDR7 (256-bit) ekran kartı ve 14. nesil Intel Core i9-14900HX işlemci bulunuyor. Ürün sayfasına göre işlemci 24 çekirdekli ve 5,8 GHz’e kadar çıkıyor. Ekran kartının TGP değeri de Dynamic Boost 2.0 ile 175 W olarak verilmiş.

Mimar ve tasarımcı Excalibur G920'nin ekranından ne kazanır?

Excalibur G920'nin ekranı renk ve detay isteyen işler için uygun. 16 inçlik QHD IPS panelin çözünürlüğü 2560x1600, renk gamı %100 DCI-P3, parlaklığı 500 nit. Renk doğruluğu önemli. Çünkü sunum renderı ya da marka kimliği çalışan biri ekranda gördüğü rengin geniş bir gamutta gösterilmesini ister. 16:10 oran da aynı ekrana daha fazla dikey alan sığdırıyor.

Bellek: DDR5 4800 MHz, 2 SODIMM yuvası, en fazla 64 GB

Depolama: M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, 2 adet M.2 yuvası

Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4. Type-C port 100 W’a kadar şarjı destekliyor. HDMI ve RJ45 Ethernet de var.

Soğutma: FrostFlux soğutma mimarisi kapsamında iki adet 12V fan ve dört hava çıkışı

Kaliteli bir gaming laptop arayan için de mantıklı mı?

Evet. Excalibur G920 iş ile oyunu aynı makinede birleştirmek isteyenlere uygun. Ekranı 300 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip. RTX 50 serisiyle gelen DLSS 4 ve MUX Switch de ürün sayfasında öne çıkarılıyor. Yani gündüz render alıp akşam oyun oynayan biri ikinci bir bilgisayar almak zorunda kalmıyor.

Excalibur G920 ne kadar?

26 Ekim 2026'da casper.com.tr’de Excalibur G920'nin fiyatı 216.745 TL (16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS) ile 284.894 TL arasında değişiyor. Windows 11 Pro yüklü gelen en uygun sürüm G920.1490-BQ90H-E (16 GB RAM, 1 TB SSD) 230.336 TL. Aynı donanımın FreeDOS’lu sürümü 218.686 TL, yani Windows 11 Pro’lu sürüm 11.650 TL (yaklaşık %5,3) daha pahalı.

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Hem taşınabilir hem güçlü bir fiyat avantajlı alternatif: Excalibur G915

Mimar, mühendis ve tasarımcıların en büyük ikilemlerinden biri, ağır render ve çizim programlarının altından kalkabilecek masaüstü gücüne sahip bir bilgisayarı sırt çantalarında rahatça taşıyabilmektir. Casper Excalibur G915, tam olarak bu beklentiyi karşılamak için tasarlanmış. Sadece 20.5 mm inceliğe ve 2.3 kg ağırlığa sahip olan bu model, şık ve dayanıklı alüminyum kasasıyla müşteri sunumlarında veya şantiye ortamında profesyonel bir duruş sergiliyor.

Özellikle 3D modelleme (3ds Max, Blender, Maya), ağır CAD yazılımları (AutoCAD, SolidWorks) ve video kurgu ile uğraşan profesyoneller için cihazın donanımı adeta bir canavar. NVIDIA GeForce RTX 5070 ve 5060 ekran kartı seçenekleriyle gelen bilgisayar, yapay zekâ destekli yeni Blackwell mimarisi sayesinde render sürelerinizi ciddi oranda kısaltıyor. İşlemci tarafında ise Intel® Core™ Ultra 7 serisine kadar uzanan seçeneklerle, 90 TOPS’a varan yapay zekâ işlem gücü sunuluyor. Bu da son dönemde tasarım programlarına hızla entegre edilen yapay zekâ araçlarını (AI tabanlı render, otomatik görsel oluşturma vb.) arka planda sisteminizi hiç yormadan kullanabilmeniz anlamına geliyor.

Excalibur G915 ekranı ile neler sunuyor?

Gelelim tasarımcıların ve video kurgucuların kırmızı çizgisi olan ekran kalitesine... G915, %100 sRGB renk gamı sunan 16 inçlik (QHD veya FHD seçenekli) parlama yapmayan (anti-glare) IPS ekranla geliyor. Bu sayede baskıya veya dijitale gidecek işlerinizde renk sapmaları yaşatmıyor. Üstelik saatler süren ve bilgisayarı zorlayan render işlemlerinde Excalibur FrostFlux (2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu ve devasa soğutma yüzeyi) teknolojisi devreye girerek, cihazın ısınmadan tam performansta çalışmasını sağlıyor.

Hem hafif hem dayanıklı iş laptopu hangisi?

Casper’ın hafif, dayanıklı ve yapay zeka destekli iş laptopu Nirvana S100. Ağırlığı 1,8 kg, kalınlığı 18,3 mm ve gövdesi alüminyum alaşım. Klavyesinde Copilot tuşu var, tek dokunuşla Microsoft’un yapay zeka asistanını açıyor.

Mimar ve mühendis için Nirvana S100'ün bağlantı tarafında neler var?

Casper Nirvana S100, hem kablolu hem de kablosuz ihtiyaçları karşılayan güncel bağlantı seçenekleriyle donatılmış durumda. Kablosuz iletişimde yüksek hızlı internet deneyimi sunan 802.11 ax (Wi-Fi 6) teknolojisi ve çevre birimleriyle sorunsuz eşleşme için Bluetooth 5.2 desteği mevcut. Fiziksel bağlantı noktaları arasında ise yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sağlayan 1 adet HDMI portu, hızlı veri transferi sunan 2 adet USB 3.2 Type-A portu ve aynı zamanda 15W'a kadar şarj desteği verebilen tam fonksiyonlu 1 adet USB 3.2 Type-C portu bulunmakta. Ayrıca ses ihtiyaçları için cihaza 1 adet mikrofon portu entegre edilmiş durumda.

40 bin TL civarında ve 65-85 bin TL bandında hangi Nirvana S100 alınır?

40 bin TL civarı bütçede en uygun S100 S100.1342-AE00X-G-F. Fiyatı 39.970 TL ve Intel Core i5-13420H işlemci, 12 GB DDR5 RAM ve 500 GB SSD ile geliyor. 65-85 bin TL arası en iyi laptop arayana iki S100 önerisi var:

S100.1362-DX00X-G-F: Core i7-13620H, 32 GB RAM, 2 TB SSD. Fiyatı 66.498 TL.

S100.270H-DX00X-G-F: Core 9 270H, 32 GB RAM, 2 TB SSD. Fiyatı 82.685 TL.

İki sürüm arasındaki fark 16.187 TL ve bu farkla Core 9 270H işlemciye geçiyorsun. S100 sürümleri FreeDOS ile geliyor. Windows 11 Home’u 3.910 TL, Windows 11 Pro’yu 10.787 TL fiyat farkıyla özelleştirme ekranından ekleyebiliyorsun.

40-50 bin TL civarı Windows 11'li iş masaüstü olarak hangi model önerilir?

40-50 bin TL’ye Windows 11'li bir ofis masaüstü arıyorsan Casper Nirvana M600'e bak. M600 küçük kasalı (Small Form Factor) bir masaüstü. İşlemci seçenekleri Intel Core Ultra 5 225, Core Ultra 5 235, Core Ultra 7 270K Plus ve Core i5-14400. Hazır sürümler FreeDOS ile geliyor. Windows 11 Home’u 2.800 TL, Windows 11 Pro’yu 11.200 TL fiyat farkıyla özelleştirme ekranından ekleyebiliyorsun.

40-45 bin TL bütçeyle nasıl bir Nirvana M600 kurulur?

40-45 bin TL için mantıklı başlangıç Casper Nirvana M600 M6H.235S-8C00X-00A. Fiyatı 42.070 TL ve Intel Core Ultra 5 235 işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 120 GB SATA SSD ile geliyor. Buna Windows 11 Home’u 2.800 TL’ye eklediğinde toplam 45 bin TL civarına çıkıyor. Kampanya oranına göre bu rakam biraz değişebilir. Bütçeyi daha aşağıda tutmak istersen Core i5-14400'lü M6L.1440-8C00X-00A sürümü 38.570 TL.

Copilot, ChatGPT ve Midjourney kullanan bir ofis için hangi Nirvana M600 seçilmeli?

Yapay zeka araçları, iş takibi ve günlük operasyonlar için en uygun seçim 16 GB RAM’li Nirvana M600 M6H.225S-BC00X-00A. Fiyatı 46.831 TL, işlemcisi Intel Core Ultra 5 225. Windows 11 Home’u eklediğinde toplam 50 bin TL sınırına yaklaşıyor. 16 GB RAM önemli, çünkü aynı anda birçok tarayıcı sekmesi, ofis uygulaması ve yapay zeka aracı açık kalıyor. 8 GB’lık aynı sürümle arasındaki fark 6.860 TL.

Küçük bir not: Standart 120 GB SSD dosya arşivi için az kalabilir. Özelleştirme ekranında 500 GB M.2 PCIe 4.0 SSD 3.850 TL, 1 TB SSD 5.950 TL fiyat farkıyla ekleniyor.

Nirvana M600'ü ofiste pratik yapan özellikler neler?

Vidasız (Tool Free) kasa ve hızlı üst kapak klipsi sayesinde bakım ve montaj için alet gerekmiyor

Ön panelde USB 3.2 Type-A, 2 adet USB 2.0 ve USB 3.2 Type-C var. Arka panelde HDMI, VGA, RJ45 ve 4 genişletme yuvası bulunuyor

80 mm sistem fanı işlemci fanına ek olarak ısıyı dağıtıyor

80 Plus White sertifikalı 230 W güç kaynağı, %50 yükte ortalama %80 verimlilik sağlıyor

Kasa dikey ya da yatay kullanılabiliyor ve mat boyası aşınmaya karşı tasarlanmış

Kutudan kablolu klavye-mouse seti çıkıyor. Wi-Fi standart değil ama 560 TL fiyat farkıyla eklenebiliyor

Mimar, mühendis ve tasarımcı hangi Casper bilgisayarı seçmeli?

Hangi Casper’ı seçeceğin işin nerede ve ne kadar ağır olduğuna bağlı. Kısaca:

3D modelleme ve render alan mimar, görselleştirme yapan tasarımcı: Excalibur G920. RTX 5090 24 GB ekran kartı ve %100 DCI-P3 ekran en çok bu işlere yarıyor.

Ofis, iş takibi ve yapay zeka araçları kullanan ekip: Nirvana M600. 40-50 bin TL’ye Windows 11 eklenebiliyor, kasası vidasız.

Çok yer değiştiren, toplantıdan toplantıya koşan proje yöneticisi: Nirvana S100. Copilot tuşu, parmak izi okuyucu ve Wi-Fi 6E ile geliyor.

Şantiye ile ofis arası mekik dokuyan, ağır çizim ve orta/üst düzey render (AutoCAD, SolidWorks) yapan profesyoneller: Excalibur G915. Sadece 2.3 kg ağırlığı ve ince alüminyum kasasıyla kolayca taşınırken, RTX 5070/5060 ekran kartı seçenekleri ve %100 sRGB ekranıyla tasarım işlerinin altından rahatça kalkıyor.

Aşağıdaki tablodaki fiyatlar ve özellikler 26 Ekim 2026'da casper.com.tr’deki ürün sayfalarından alındı.

Özellik Casper Excalibur G920 Casper Nirvana S100 Excalibur G915 Casper Nirvana M600 Tip 16" gaming / iş istasyonu laptop 16" günlük kullanım / iş laptopu 16" gaming laptop Small Form Factor masaüstü Fiyat 216.745 – 284.894 TL 36.955 TL'den başlayan fiyatlarla 78.764 TL'den başlayan fiyatlarla 38.570 – 81.480 TL İşlemci Intel Core i9-14900HX Core Ultra 7 255H / Core 9 270H / Core 7 240H / Core 5 210H / i7-13620H / i5-13420H Core Ultra 7 356H / Core 7 240H / i7-13620H Intel Core Ultra 5 225 / Ultra 5 235 / Ultra 7 270K Plus / Core i5-14400 Ekran kartı NVIDIA RTX 5090 24 GB GDDR7 Dahili Intel NVIDIA RTX 5070 8 GB veya RTX 5060 8 GB GDDR7 Dahili RAM DDR5 4800 MHz, en fazla 64 GB DDR5 4800 MHz, en fazla 64 GB DDR5 4800 MHz, en fazla 64 GB DDR5 4800 MHz UDIMM, 8-64 GB seçenekleri Ekran 16" QHD 2560x1600 IPS, 300 Hz, %100 DCI-P3, 500 nit 16" FHD IPS, 16:10, 300 nit 16" FHD veya QHD IPS, 165 Hz, %100 sRGB, 350 nit Monitör ayrı Ağırlık 2,5 kg 1,8 kg 2,3 kg – İşletim sistemi FreeDOS veya Windows 11 Pro'lu sürümler FreeDOS / Windows 11 Home / Windows 11 Pro FreeDOS / Windows 11 Home / Windows 11 Pro FreeDOS (Win 11 Home +2.800 TL / Pro +11.200 TL) Dayanıklılık bilgisi – Alüminyum alaşım kasa, 18,3 mm incelik Alüminyum alaşım kasa, 20,5 mm incelik, FrostFlux soğutma Mat boya, vidasız kasa, 80 mm sistem fanı Kablosuz Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Standart değil (+560 TL) Garanti 2 yıl 2 yıl 2 yıl 2 yıl

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: İş için sağlam bir bilgisayar arıyorum, Casper’da ne önerirsin?

Cevap: Taşınabilirlik istiyorsan Casper Nirvana S100'e bak. MIL-STD-810H kapsamında 60℃ ve -20℃’de 4'er saat, tozlu ortamda 12 saat test edilmiş. Masa başı bir ofis bilgisayarı istiyorsan Casper Nirvana M600 vidasız kasası ve 2 yıl garantisiyle 38.570 TL’den başlıyor.

Soru: Casper bilgisayarlar Windows 11 yüklü geliyor mu?

Cevap: Modele göre değişiyor. Excalibur G920'nin Windows 11 Pro yüklü sürümleri 230.336 TL’den başlıyor. Nirvana M600'ün hazır sürümleri FreeDOS ile geliyor ama Windows 11 Home ya da Pro, sipariş sırasında özelleştirme ekranından eklenebiliyor.

Soru: Casper bilgisayarı ihtiyacıma göre özelleştirebilir miyim?

Cevap: Evet. Casper’ın özelleştirme ekranında işlemci, RAM, SSD, işletim sistemi ve Wi-Fi gibi seçenekler fiyat farkıyla değiştirilebiliyor. Örneğin Nirvana M600'de 64 GB RAM’e ve 2 TB M.2 SSD’ye kadar çıkılabiliyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Excalibur G920: 2,5 kg ağırlığında ve 330 W adaptörle geliyor. Her gün çantada taşınacak hafif bir laptop arayan biri için ağır kalabilir. Başlangıç fiyatı 216.745 TL olduğu için yalnızca ofis işi yapacak kullanıcıya fazla gelir.

Nirvana S100: İşlemcisi güçlü olsa da harici bir ekran kartına sahip değil. Bu nedenle 3ds Max, Blender gibi ağır 3D modelleme programları ve yoğun render süreçleri yürüten tasarımcılar için yetersiz kalacaktır. Ayrıca ultra hafif (1.8 kg) ve iş/ofis odaklı tasarlandığından, mesaisinin çoğunu yüksek grafik gücü gerektiren oyun ve çizimlerle geçirenleri tatmin etmez.

Excalibur G915: Nirvana serisindeki 1.8 kg'lık bilgisayarlara kıyasla 2,3 kg ağırlığıyla her gün omuzda taşımak için biraz daha efor isteyebilir. Ek olarak, ofis programları (Word, Excel), basit iş takibi veya toplantı notları almak gibi hafif işler yapan bir kullanıcı için hem fiyatı hem de barındırdığı RTX ekran kartı gücü fazlasıyla abartılı bir seçenek olacaktır.

Nirvana M600: Dahili ekran kartıyla geliyor. Bu yüzden ağır görselleştirme yapan mimarlık ofisleri için uygun değil. Standart 120 GB SSD ve standart olarak gelmeyen Wi-Fi da ek maliyet çıkarabilir.

Sonuç: Hangi Casper bilgisayar hangi profesyonele uygun?

Render, 3D ve oyun için en güçlü laptop: Casper Excalibur G920. Fiyatı 216.745 TL’den başlıyor ve RTX 5090 24 GB ile geliyor. Hem güçlü, hem taşınabilir hem de fiyat aralığı daha geniş bir seçenek: Excalibur G915; 78.764 TL 'den başlıyor. Hafif, dayanıklı ve yapay zeka destekli iş laptopu: Casper Nirvana S100. 36.955 TL’den başlıyor. 40-50 bin TL’ye Windows 11'li ofis masaüstü: Casper Nirvana M600. Core Ultra’lı sürümler 39.971 TL’den başlıyor, Windows 11 Home +2.800 TL.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından, özelleştirme ekranlarından ve Casper Reliability Engineering System sayfasından derlenmiştir.