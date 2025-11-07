İDDİA: Bir Rockstar Çalışanı, GTA 6'nın Neden Ertelendiğini Açıkladı (Eyvah Eyvah)

Geçtiğimiz gece yarısında Rockstar Games'in yaptığı açıklamayla ertelenen GTA 6'ya yönelik duyunca şaşıracağınız bir dizi iddia gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz gece yarısı Rockstar Games'in resmî X hesabı üzerinden yaptığı duyuru sonrası 19 Kasım 2026'ya ertelenen GTA 6'ya yönelik, kendisini Rockstar Games çalışanı olarak lanse eden kimliği belirsiz bir kişi bir dizi açıklamada bulundu.

Esasında GTA 6'nın geliştirme sürecine dair çalkantılar bir süredir ortalıkta dolanıyordu. Oyunun ertelenme ihtimali oldukça yüksek görülse de bunun arkasındaki nedenin tam olarak ne olduğunu kestirmek güçtü. En son geçtiğimiz günlerde birçok çalışanın sendikaya gittiğine dair söylentilerin ardından gelen erteleme haberi sonrası iddialar giderek güçlenmeye başladı.

Bir Rockstar çalışanı şirkette yaşanan durumları açıkladı

İlk olarak Rockstar Türkiye'nin aktardığı gelişmeye göre ismini vermek istemeyen bir Rockstar çalışanı, GTAForums’ta açtığı bir konuda erteleme kararına yönelik birçok önemli bilgi paylaştı. Hatırlayacağınız üzere Rockstar geçtiğimiz günlerde bir dizi çalışanını işten çıkarmıştı.

İddialara göre işten çıkarılanlar arasında sanatçılar, animatörler, test uzmanları, tasarımcılar, programcılar ve hatta yapımcılar ile ekip liderleri bile yer alıyor. İşten çıkarılan bu kişilerin şirket içinde kritik rollere sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Rockstar Games şu anda ciddi bir iş gücü kaybı yaşamış durumda.

Kendisini Rockstar çalışanı olarak lanse eden kimliği belirsiz kişinin açıklamaları ise şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta 34’ten fazla meslektaşım (31 İngiltere, 3 Kanada) hiçbir gerekçe gösterilmeden ‘ağır uygunsuz davranış’ suçlamasıyla işten çıkarıldı. Hiçbir delil sunulmadı. Sendika temsil hakkımız reddedildi. Görüşmeler beş dakikadan kısa sürdü ve çalışanlar stüdyodan âdeta zorla çıkarıldı.

İşten çıkarılan herkes sendika üyesiydi. Çoğu, sendika organizasyon komitelerinde görev alıyordu. Bir hafta önce 200 üyeyi aşmıştık. Bu sayı, toplu sözleşme hakkı elde etmek için gerekli yasal eşiği geçmişti. Tam da bu aşamada toplu görüşmeler başlamadan önce onlarca kişi kovuldu.

Aramızda 18 yıldır Rockstar'da çalışan, bir kez bile disiplin cezası almamış, büyük projelerde kritik görevler üstlenmiş kişiler vardı. Bazıları hastalık iznindeydi, bazıları yeni baba olmuştu, bazılarıysa ameliyat sonrası toparlanıyordu. Maaşsız şekilde işten atıldılar ve bazıları vizelerini bile kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Bizim amacımız Rockstar'ı daha mutlu, adil ve güvenli bir yer yapmak. Yaşananlar, çalışanların refahını şirketten çok daha fazla önemsediğimizi gösteriyor. Stüdyoda moral sıfır. Artık kimse birbirine güvenemiyor. Herkes, ‘sıradaki ben miyim?’ korkusuyla yaşıyor.

Sendika dimdik ayakta. İşten çıkarılan herkesin iadesi için yasal yollardan mücadele ediyoruz. Eğer Rockstar bu olaydan sıyrılırsa, oyun endüstrisinde hiçbir çalışan güvende olmayacak."

Peki sizce bu açıklamalar doğru olabilir mi? Gelecekte GTA 6'yı ve Rockstar Games'i nasıl bir dönem bekliyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.