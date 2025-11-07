Tümü Webekno
GTA 6 Yeniden Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi!

Oyun tarihinin en çok beklenen oyunu GTA 6, geçtiğimiz dakikalarda yapılan yeni açıklama ile bir kez daha ertelendi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Belki de oyun sektörünün tarihi boyunca en çok beklenen oyunu GTA 6, bir kez daha ertelendi. Rockstar Games resmî sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla oyunun yeni çıkış tarihinin 19 Kasım 2026 olarak belirlendiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Store sayfasındaki değişiklikler nedeniyle yeni fragman ve ön siparişin yaklaştığı söylentilerinin ardından oyun severler tüm dikkatini tekrar GTA 6'ya çevirmişti. Rockstar ekibi ise geçtiğimiz dakikalarda müjdeli haber yerine duymak istemeyeceğimiz o haberi verdi.

GTA 6, 19 Kasım 2026'ya ertelendi

Rockstar Games'in açıklamasına göre oyun, beklenen ve hak ettiği düşünülen değeri sağlamak için ertelendi. Geliştirici ekip, kendilerine sağlayacakları bu ekstra 6 ayın oldukça önemli olduğunu belirtti.

GTA 6'nın ertelenmeden önce 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyordu, yani eğer yeni bir ertelemeyle karşılaşmazsak oyunu oynamak için tekrardan 1 yıldan fazla bir süre bekleyeceğiz...

