IEEE Üsküdar Üniversitesi Zirvedekiler Etkinliği Başlıyor!

IEEE Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen Zirvedekiler etkinliği bu yıl 3 Haziran itibarıyla başlıyor. Etkinlikle ilgili detaylı bilgilere gelin birlikte bakalım.

IEEE Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Zirvedekiler' etkinliği bu yılda öğrencileri gelişimin bir parçası olmaya davet ediyor.

Pek çok etkinlikle öğrencileri birleştirecek olan etkinliğin bu yılki tarihleri belli oldu. Gelin, sizlerle birlikte etkinliğin detaylarına ve düzenlenecek olan aktivitelere birlikte bir bakalım.

Zirvedekiler'22 bu yıl 3 Haziran'da başlıyor!

Zirverdekiler'22 bu yılda yazılım, elektrik-elektronik, endüstri, biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik konularını işleyerek öğrencilerin kariyerlerine ışık tutmayı hedefliyor.

Etkinlikle birlikte öğrenciler, alanında uzman kişilerle de buluşarak sorularına cevap alabilecek. 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlikle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilir ve katılım için gerekli formu doldurabilirsiniz.