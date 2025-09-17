Tümü Webekno
IFA 2025: Bosch ve Siemens'in Tüm Duyuruları

Berlin’deki IFA 2025 fuarında Bosch ve Siemens, robot süpürgeden buhar çekmecesine kadar öne çıkan yeni ev aletlerini tanıttı.

IFA 2025: Bosch ve Siemens'in Tüm Duyuruları
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Berlin’de düzenlenen IFA 2025’te Bosch ve Siemens, ev aletlerinde geliştirdikleri en yeni teknolojileri tanıttı. Günlük hayatı daha pratik hale getirmeyi amaçlayan bu ürünler fuarda ziyaretçiler ile buluştu.

Bosch’un öne çıkan ürünleri arasında Spotless süpürme ve silme robotu, Air Fryer Serie 4 ve Serie 6, yapay zekâ destekli fırın özellikleri ve A enerji verimliliğine sahip ısı pompalı kurutma makineleri yer aldı. Spotless robot süpürge dört farklı model seçeneğiyle tanıtılırken, 11.000 Pa emiş gücüyle dikkat çekti.

Yapay zekâ destekli fırınlar öne çıktı

bos1

Yeni fritöz modelleri daha az yağ ile pişirme imkânı sunarken geliştirilen fırın teknolojisi ise 100’e kadar farklı yemeği tanıyıp uygun pişirme yöntemini öneriyor. Siemens tarafında ise dünyanın ilk buhar çekmecesi ve mat tasarımlı ankastre serisi öne çıktı.

Buhar çekmecesi, yiyeceklerin besin değerini koruyan pişirme yöntemiyle ve mutfaklara uyumlu tasarımıyla dikkat çekti. Yeni ankastre seri ise fırın, ocak, kahve makinesi gibi ürünlerde tamamen mat bir görünüm sağladı. Şirket ayrıca “Siemens Fırınlarının 100 Yılı” kutlamaları kapsamında yapay zekâ destekli yeni fırınını tanıttı.

IFA 2025’te sergilenen bu ürünler, Bosch ve Siemens’in ev aletlerinde sunduğu teknolojik yeniliklerin önümüzdeki dönemde mutfak ve ev kullanımına nasıl yansıyacağına dair önemli ipuçları verdi.

