TCL'nin Alt TV Markası iFFALCON, Lansmana Özel Kampanyası ile Türkiye'de: İşte İlk Ürünler!

TCL'in televizyon üzerine kurulu alt markası iFFALCON, Türkiye pazarına giriş yaptı. Şirket, Türkiye'ye girişine özel de bir kampanya başlattı. İşte markayla ilgili bilmeniz gerekenler ve lansmana özel kampanyanın detayları...

Çinli teknoloji devi TCL, bugün İstanbul'da düzenlediği etkinlikte yepyeni ürünler duyurdu. Ancak etkinlik, söz konusu ürünlerden ibaret değildi. Yapılan resmî açıklamaya göre TCL'nin TV üzerine kurduğu alt markası iFFALCON da Türkiye pazarına giriş yapmış durumda.

Daha çok genç kullanıcıları hedef alan iFFALCON, ülkemizde hem bütçe dostu hem de üst düzey modellerle hizmet verecek. Üstelik firmanın Türkiye'ye girişine özel bir kampanya da Hepsiburada üzerinden başlatılmış durumda.

İşte iFFALCON'un Türkiye'deki ilk televizyon modelleri:

iFFALCON, Türkiye'de ilk aşamada U95A, U75A, S55 ve U65 serisi televizyonlarıyla hizmet verecek. 32 inçten başlayıp 85 inçe kadar ulaşan boyutlarla satın alabileceğiniz televizyonlar, dahili uydu alıcısı özelliklerine sahip olacaklar. Tüm modeller Google altyapısı kullanıyor ve modele göre sunulan ekran paneli LED, QLED ve miniLED olarak değişiyor.

Gelelim fiyatlara. TCL'nin alt markası, her bütçeye uygun seçenekler sunacak gibi görünüyor. Zira firmanın Türkiye'de satışa sunduğu en ucuz televizyonun fiyatı 9.999 TL olarak kayıtlara geçti. En pahalı modelin fiyatı ise 89.999 TL'ye kadar yükseliyor ancak bu modeli tercih ettiğiniz zaman 85 inç boyut, 4K çözünürlük ve miniLED gibi amiral gemisi seviyesinde özelliklerle karşılaşıyorsunuz.

Ön siparişe özel kampanyaları kaçırmayın!

iFFALCON, Türkiye'ye gelişinin şerefine dikkat çeken bir kampanya ile karşımıza çıktı. Eğer U95A ve U75A serisi modellerden bir tanesini tercih ederseniz lisanslı Arsenal forması hediye ediliyor. Ayrıca 1 yıl ekstra garantiye ek olarak 3 aylık TOD Eğlence Paketi ile yapacağınız tercihe göre Arsenal logolu futbol topu veya 2 aylık TOD Spor Paketi kazanacaksınız.

Buna ek olarak Hepsiburada, iFFALCON televizyonlarına peşin fiyatına 3 taksit imkânı sunuyor. Henüz ön sipariş kapsamında sunulan ürünlerin 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla stoklarda olacağını belirtelim. iFFALCON televizyonlarla ilgili detaylı bilgi ve ön sipariş için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.